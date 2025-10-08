Η Βενεζουέλα ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκινά μια στρατιωτική άσκηση σε δύο παράκτιες περιοχές, κυρίως γύρω από το διεθνές αεροδρόμιο Μαϊκέτα που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, σε απάντηση για τα αμερικανικά στρατιωτικά γυμνάσια στην Καραϊβική.

Η Ουάσινγκτον ανέπτυξε πριν από έναν μήνα οκτώ πολεμικά πλοία και ένα πυρηνικό υποβρύχιο στη νότια Καραϊβική, στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, επισήμως στο πλαίσιο μιας επιχείρησης κατά της διακίνησης ναρκωτικών. Μέχρι σήμερα η κυβέρνηση Τραμπ λέει ότι έχει πλήξει τουλάχιστον τέσσερα πλοιάρια διακινητών, σκοτώνοντας 21 ανθρώπους.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο έκανε λόγο για «ένοπλη επίθεση» των ΗΠΑ, κατηγορώντας την αμερικανική κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί ως πρόσχημα το λαθρεμπόριο ναρκωτικών για να επιβάλει «αλλαγή καθεστώτος» στη χώρα του και να θέσει υπό τον έλεγχό της τα κοιτάσματα πετρελαίου, από τα μεγαλύτερα στον κόσμο.

«Η άσκηση Ανεξαρτησία 200 ξεκίνησε, με την ενεργοποίηση όλων των αμυντικών και επιθετικών σχεδίων στη ζώνη άμυνας Λα Γκουάιρα», της Πολιτείας όπου βρίσκονται το λιμάνι και το αεροδρόμιο του Καράκας, καθώς και στη ζώνη του Καραμπόμπο, της Πολιτείας στα δυτικά της πρωτεύουσας, ανέφερε ο Μαδούρο σε ηχητικό μήνυμά του στην πλατφόρμα Telegram.

Το σχέδιο προβλέπει την ανάπτυξη στρατιωτών, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και της εθνικής πολιτοφυλακής, ενός παραστρατιωτικού σώματος.

Στο Καραμπόμπο αναπτύχθηκαν στρατιώτες και αστυνομικοί, κυρίως στη Λεωφόρο Πανεπιστημίου, έναν από τους κεντρικούς οδικούς άξονας της πόλης Βαλένς, «για να εκπαιδευτούν στην απώθηση μιας εισβολής».

Ο Μαδούρο ετοιμάζεται επίσης να επικυρώσει ένα «διάταγμα περί εξωτερικών ταραχών» που θα του δώσει έκτακτες εξουσίες και θα του επιτρέψει «να περιορίσει προσωρινά» ορισμένα συνταγματικά δικαιώματα, σύμφωνα με το περιβάλλον του.