Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε την Τετάρτη την επίτευξη συμφωνίας για στρατιωτική συνεργασία με τη Βενεζουέλα, κατά τη διάρκεια της αιφνιδιαστικής επίσκεψής του στο Καράκας.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Πενταγώνου, η συμφωνία αποσκοπεί στο «να διασφαλίσει ότι ο λαός της Βενεζουέλας δεν θα απειλείται από ξένους παράγοντες, ναρκοτρομοκράτες ή εγκληματίες, και ότι θα είναι ασφαλής και προστατευμένος εντός των κυρίαρχων συνόρων του».

Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, έκανε λόγο για «επανεκκίνηση της στρατιωτικοτεχνικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών», έπειτα από χρόνια εντάσεων στις διμερείς σχέσεις.

Σύμφωνα με τη Ροντρίγκες, η συμφωνία στοχεύει στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της Βενεζουέλας στους τομείς της εκπαίδευσης, του εξοπλισμού και της πρόσβασης σε νέες τεχνολογίες.

Ο Πιτ Χέγκσεθ έγινε δεκτός από την Ντέλσι Ροντρίγκες στο προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες στο Καράκας. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται δέκα μήνες μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη τον Ιανουάριο του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος δικάζεται επί του παρόντος στις ΗΠΑ μαζί με τη σύζυγό του.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είναι ο πιο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ που έχει επισκεφθεί τη Βενεζουέλα έπειτα από εκείνη την επιχείρηση, της οποίας υπήρξε ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες ως επικεφαλής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.