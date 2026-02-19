Ο επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), ο στρατηγός Φράνσις Ντόνοβαν, συναντήθηκε χθες Τετάρτη με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες και τους υπουργούς Εσωτερικών και Άμυνας κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Καράκας, προτού συμπληρωθούν δύο μήνες από τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ με αποτέλεσμα την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, την 3η Ιανουαρίου.

«Ο στρατηγός Φράνσις Λ. Ντόνοβαν επισκέφθηκε το Καράκας (χθες) Τετάρτη για να συναντηθεί με την πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες, τον υπουργό Άμυνας Βλαντίμιρ Παδρίνο Λόπες και τον υπουργό Εσωτερικών και Δικαιοσύνης Ντιοσντάντο Καμπέγιο», σύμφωνα με ανακοινωθέν της προεδρίας της Βενεζουέλας που δημοσιοποιήθηκε λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της επίσκεψης από την αμερικανική πρεσβεία.

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής, οι δυο χώρες συμφώνησαν να εργαστούν για την επεξεργασία ατζέντας διμερούς συνεργασίας για τον αγώνα εναντίον της διακίνησης παράνομων ουσιών στην περιοχή μας, της τρομοκρατίας και της μετανάστευσης. Η συνάντηση επαναβεβαίωσε ότι η διπλωματική οδός πρέπει να είναι ο μηχανισμός για την επίλυση διαφωνιών και για να θίγονται ζητήματα διμερούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος, προς το συμφέρον όλων των πλευρών», προστίθεται στο κείμενο που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες της Ροντρίγκες.

Πηγές: AΜΠΕ, AFP