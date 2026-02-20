Συγγενείς πολιτικών κρατουμένων που βρίσκονται σε κέντρο κράτησης γνωστό με την ονομασία Zona 7 του Καράκας, σε απεργία πείνας από το Σάββατο, τερμάτισαν όλοι τη διαμαρτυρία αυτή αφού ενημερώθηκαν για την είδηση ότι υιοθετήθηκε νόμος περί αμνηστίας από το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

Απαιτώντας την απελευθέρωση δικών τους, δέκα γυναίκες άρχισαν απεργία πείνας μπροστά στην πύλη της φυλακής, όπου κατασκήνωσαν. Καθώς παρουσίασαν προβλήματα υγείας, εννιά σταμάτησαν το βράδυ της Τετάρτης, ωστόσο η δέκατη συνέχιζε τη διαμαρτυρία αυτή χθες Πέμπτη. Η τελευταία την τερμάτισε έπειτα από «136 ώρες» (πέντε ημέρες και πλέον), σύμφωνα με τις συμμετέχουσες.