Σε μία από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες διάσωσης που έχουν αναδειχθεί μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, μια τετραμελής οικογένεια ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια, αφού παρέμεινε εγκλωβισμένη για 12 ημέρες κάτω από τα συντρίμμια ενός κτιρίου που κατέρρευσε στη Λα Γκουάιρα.

Η επιχείρηση διάσωσης, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο και διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει διασώστες και εθελοντές να πανηγυρίζουν καθώς οι εξαντλημένοι επιζώντες μεταφέρονται προσεκτικά σε ασφαλές σημείο.

Δείτε το βίντεο:

Το «θαύμα του κενού χώρου» μετά το 72ωρο

Η διάσωση πραγματοποιήθηκε ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται στη βόρεια Βενεζουέλα, μετά τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές στις παράκτιες περιοχές και ιδιαίτερα στην πολιτεία Λα Γκουάιρα. Η καταστροφή έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, έχει τραυματίσει πολλούς ακόμη και έχει αφήσει δεκάδες χιλιάδες κατοίκους άστεγους ή αγνοούμενους.

Η επιβίωση επί 12 ημέρες κάτω από τόνους κατεστραμμένου σκυροδέματος είναι εξαιρετικά σπάνια. Οι ειδικοί στις φυσικές καταστροφές επισημαίνουν ότι οι πρώτες 72 ώρες μετά από έναν σεισμό θεωρούνται συνήθως το «χρυσό παράθυρο» για τον εντοπισμό επιζώντων. Μετά το διάστημα αυτό, οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραματικά λόγω αφυδάτωσης, τραυματισμών και έλλειψης οξυγόνου.

Ωστόσο, όπως έχουν δείξει και προηγούμενοι σεισμοί σε διάφορες χώρες του κόσμου, ορισμένοι άνθρωποι μπορούν να παραμείνουν ζωντανοί για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον προστατεύονται από θύλακες αέρα, έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε νερό και δεν έχουν υποστεί σοβαρά τραύματα από τη σύνθλιψη. Η διάσωση της οικογένειας φαίνεται να αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα αυτού που οι διασώστες αποκαλούν συχνά «θαύμα του κενού χώρου» (void space miracle): μικρές κοιλότητες που δημιουργούνται όταν ένα κτίριο καταρρέει με τρόπο που αφήνει επιβιώσιμους θύλακες κάτω από τα ερείπια. Παρότι οι αρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει λεπτομερείς πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των τεσσάρων επιζώντων, το βίντεο δείχνει ότι είχαν τις αισθήσεις τους όταν οι διασώστες κατάφεραν τελικά να τους προσεγγίσουν.

Δείτε το Βίντεο:

Διαδοχικές διασώσεις-θαύματα στα συντρίμμια

Τις τελευταίες ημέρες, οι διασσώστες ανέσυραν επίσης ζωντανό έναν φύλακα ασφαλείας, ο οποίος παρέμεινε εγκλωβισμένος για οκτώ ημέρες κάτω από τα ερείπια ενός εμπορικού κέντρου. Ανάμεσα στις άλλες συγκλονιστικές διασώσεις ήταν εκείνη ενός 12χρονου αγοριού που βρέθηκε ζωντανό ύστερα από πέντε ημέρες, καθώς και ενός νεογέννητου μόλις 18 ημερών, το οποίο διασώθηκε μαζί με τη μητέρα του.

Καθώς οι διασώστες συνεχίζουν να ερευνούν τα συντρίμμια, το μήνυμά τους παραμένει αμετάβλητο: μέχρι να εντοπιστεί και ο τελευταίος πιθανός επιζών, η επιχείρηση αναζήτησης δεν έχει τελειώσει. Κάθε επιτυχημένη διάσωση δίνει νέα δύναμη και κίνητρο στους εθελοντές, οι οποίοι αρνούνται να εγκαταλείψουν την ελπίδα. Για πολλούς κατοίκους της Βενεζουέλας, η επιβίωση αυτής της οικογένειας έπειτα από 12 ημέρες κάτω από τα ερείπια αποτελεί μια ισχυρή υπενθύμιση ότι θαύματα μπορούν ακόμη να συμβούν, ακόμη και όταν οι πιθανότητες μοιάζουν σχεδόν ανύπαρκτες.

Δείτε το βίντεο:

Δραματικός απολογισμός: 3.685 νεκροί και χιλιάδες τραυματίες

Παρά τη συγκινητική αυτή διάσωση, οι αρχές και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η ανθρωπιστική κρίση παραμένει εξαιρετικά σοβαρή. Χιλιάδες κτίρια έχουν είτε καταρρεύσει είτε υποστεί σοβαρές στατικές ζημιές, μετατρέποντας ολόκληρες γειτονιές σε σωρούς από μπετόν και στρεβλωμένο χάλυβα. Πολλές οικογένειες εξακολουθούν να περιμένουν με αγωνία νέα για τους αγνοούμενους συγγενείς τους, ενώ οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο.

Ο προσωρινός απολογισμός των θυμάτων του διπλού σεισμού είναι 3.685 νεκροί, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης της χώρας που δημοσιοποιήθηκε χθες Τρίτη (06/07).

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 3.535 νεκρούς. Εκτός από τους 3.685 νεκρούς, γίνεται λόγος για 16.740 τραυματίες. Οι αρχές αποφεύγουν να κάνουν εκτιμήσεις για τον αριθμό των αγνοουμένων. Ο ΟΗΕ έχει υπολογίσει πως ενδέχεται να είναι ως και 50.000, ενώ άλλες πηγές αναφέρονται σε μέγεθος πιο κοντά στους 10.000.

CONOZCALA Ella es una heroína,madre Venezolana que mantuvo vivos a sus 3 hijos alimentandolos con leche materna durante 11 dias. Fueron rescatados con vida del edificio OPP en La Guaira, Venezuela. Es un milagro. Hay mujeres que merecen un monumento. pic.twitter.com/ouUmBxiAHZ — Salvador Macías 🇲🇽🇻🇪🇺🇸 (@smaciasr) July 7, 2026

International aid teams have helped carry out Venezuela’s “miracle rescues” after the twin earthquakes struck, but are now preparing to leave. Thousands are still searching for relatives in the rubble as frustration grows over the government’s response. pic.twitter.com/t2zJgPkcRs — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 6, 2026