Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας διέταξε αργά το Σάββατο (τοπική ώρα, ξημερώματα Κυριακής στην Ελλάδα) την αντιπρόεδρο της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ να αναλάβει προσωρινά την ηγεσία της χώρας, μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την μεταφορά σε αμερικανικό έδαφος.

Για τη διοικητική συνέχεια και άμυνα της χώρας

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ότι η Ροντρίγκεζ «αναλαμβάνει και ασκεί, σε ιδιότητα αναπληρώτριας, όλα τα χαρακτηριστικά, τα καθήκοντα και τις εξουσίες που είναι συνυφασμένα με το αξίωμα του προέδρου προκειμένου να διασφαλιστεί η διοικητική συνέχεια και η ολοκληρωμένη άμυνα της χώρας».

Το δικαστήριο προσέθεσε πως θα συζητήσει το θέμα για να «καθορίσει το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο που θα διασφαλίσει τη συνέχεια του κράτους, τη διοίκηση της κυβέρνησης και την υπεράσπιση της κυριαρχίας εν όψει της αναγκαστικής απουσίας του Προέδρου της Δημοκρατίας».

Γιατί δεν κηρύχθηκε μόνιμα έκπτωτος ο Μαδούρο

Οι δικαστές δεν κηρύξουν τον Μαδούρο μόνιμα έκπτωτο από το αξίωμά του, μια απόφαση που απαιτεί τη διεξαγωγή εκλογών εντός 30 ημερών.

Τι είχε πει νωρίτερα ο Τραμπ και τι απάντησε η Ροντρίγκεζ

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ισχυρίστηκε ότι η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας ορκίστηκε πρόεδρος της χώρας. Ο Αμερικανός πρόεδρος λίγο πριν μιλήσει σε δημοσιογράφους ανέφερε ότι είχε επικοινωνήσει με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Είναι ουσιαστικά πρόθυμη να κάνει αυτό που θεωρούμε απαραίτητο για να κάνει τη Βενεζουέλα ξανά σπουδαία. Πολύ απλό», δήλωσε ο Τραμπ.

Η ίδια η Ροντρίγκεζ, όμως, διέψευσε τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου, δηλώνοντας ότι ο Μαδούρο παραμένει ο μοναδικός πρόεδρος της Βενεζουέλας.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση από το Καράκας, μαζί με τον αδελφό της, πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροντρίγκεζ, και κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης, κάλεσε σε ηρεμία και ενότητα για την υπεράσπιση της χώρας και τόνισε ότι η Βενεζουέλα δεν θα γίνει ποτέ αποικία κανενός έθνους.

Πηγή: AFP, ertnews