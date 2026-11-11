Το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας ενέκρινε χθες Τρίτη (10/11) μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για το εθνικό σύστημα ηλεκτρισμού, με την οποία ανοίγει η πόρτα σε ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα, καθώς μεγάλο μέρος της χώρας δοκιμάζεται τα τελευταία χρόνια από συχνές και ενίοτε μεγάλης διάρκειας διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε ομόφωνα από το κοινοβούλιο, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η εθνικοποίηση του συστήματος ηλεκτρισμού είχε αποφασιστεί το 2007. Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, είχε συνέπεια τα χρόνια που ακολούθησαν ελλείψεις επενδύσεων, διαφθορά και κακή διαχείριση του δικτύου, με αποτέλεσμα έλλειμμα στην παραγωγή σε σχέση με τη ζήτηση και μεγάλης κλίμακας διακοπές της παροχής σε σχεδόν όλη τη χώρα.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες, δήλωσε μετά το πέρας της συνεδρίασης ότι ο νέος νόμος θα επιτρέψει σε ιδιωτικές εταιρείες να παρέχουν υπηρεσίες στο πεδίο αυτό.

Κάθε ιδιωτική επιχείρηση θα μπορεί να «παράγει» και να παρέχει ηλεκτρισμό «με καθορισμένη τιμή», κάτι που θα επιτρέψει να αυξηθεί η προσφορά, διαβεβαίωσε τον Τύπο.

Ο κ. Ροδρίγκες είναι αδελφός της υπηρεσιακής προέδρου της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες.

Η μεταρρύθμιση αυτή ακολουθεί αυτή του νόμου για τους υδρογονάνθρακες και για τα μεταλλεία και τα ορυχεία, που προωθήθηκαν από την κυβέρνηση της υπηρεσιακής προέδρου Ροδρίγκες.

Η πρόεδρος κυβερνά υπό πίεση της Ουάσιγκτον μετά την αιχμαλώτιση, τον Ιανουάριο, του Νικολάς Μαδούρο στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας.

Οι διακοπές της ηλεκτροδότησης πλήττουν πολλές περιοχές της Βενεζουέλας την ώρα που η χώρα της Λατινικής Αμερικής επείγεται να αυξήσει την παραγωγή ενέργειας για να τονώσει την πετρελαϊκή βιομηχανία της και να καλύψει τη ζήτηση.