Βίντεο που κάνoυν τον γύρο του διαδικτύου καταγράφουν δεκάδες διασώστες να έχουν ριχτεί στη μάχη για να σώσουν ένα 11χρονο αγόρι από τα συντρίμμια που προκάλεσαν οι δίδυμοι σεισμοί στη Βενεζουέλα.

Το παιδί ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της χώρας, τρεις ημέρες μετά τους φονικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή, όπως ανακοίνωσε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες.

Δείτε τα βίντεο από την ανάσυρση:

«Πριν από μερικά λεπτά, ένα αγόρι έντεκα ετών διασώθηκε στην Καραμπαγέδα. Αυτήν την ώρα, κάθε ζωή είναι πηγή ελπίδας για τη Βενεζουέλα», έγραψε η Ροδρίγκες στο X, συνοδεύοντας το μήνυμά της με βίντεο από τη διάσωση του παιδιού.

Υπενθυμίζουμε ότι η Βενεζουέλα περνά μεγάλη κρίση μετά τη βιβλική καταστροφή από τους σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ.

Πάνω από 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ στους 50.000 ανέρχονται οι αγνοούμενοι, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί ραγδαία όσο περνάνε οι ημέρες.