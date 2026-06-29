Συγκλονιστικά είναι τα οπτικοακουστικά ντοκουμέντα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τη Βενεζουέλα, η οποία δοκιμάζεται σκληρά μετά το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου, με πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αναφορές, οι νεκροί προσεγγίζουν τους 1.500, οι αγνοούμενοι αγγίζουν τις μερικές δεκάδες χιλιάδες, ενώ εκατοντάδες κτήρια έχουν ισοπεδωθεί εντελώς.

Σε βίντεο που κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνονται στιγμές απόλυτου τρόμου, με τη γη να σείεται τόσο βίαια, που σταθμευμένα οχήματα αναπηδούν στον αέρα, ενώ έντρομοι πολίτες τρέχουν στους δρόμους για να σωθούν, την ώρα που πολυώροφες δομές γκρεμίζονται σαν να ήταν από χαρτί.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

Στο στόχαστρο η στατική επάρκεια των κτηρίων

Ένα βίντεο στο TikTok που δημοσίευσε μέλος των σωστικών συνεργείων έχει γίνει viral, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των υποδομών στη χώρα. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, ένας διασώστης αφαιρεί με ευκολία κομμάτια ενός κατεστραμμένου τοίχου, αποκαλύπτοντας ότι κάτω από το τσιμέντο υπήρχε ένα υλικό που προσομοιάζει με φελιζόλ.

«Δείτε εδώ… Λογικό είναι να γκρεμίζονται σαν χαρτόκουτα», σχολιάζει ο ίδιος, ασκώντας έντονη κριτική μαζί με συναδέλφους του για την προχειρότητα και την κακή ποιότητα των κατασκευών που οδήγησαν σε αυτή την εκατόμβη νεκρών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Brian Lutz (@xopabrian)

Αγώνας δρόμου στα συντρίμμια για τον εντοπισμό επιζώντων

Οι επίσημες αρχές της Βενεζουέλας επιβεβαιώνουν ότι οι επιβεβαιωμένοι θάνατοι έχουν φτάσει τους 1.450. Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες, έκανε λόγο για την πιο οδυνηρή φυσική καταστροφή στην ιστορία του έθνους, σημειώνοντας ότι 189 κτήρια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και τουλάχιστον 774 έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές. Την ίδια στιγμή, ο ΟΗΕ εκφράζει φόβους ότι οι αγνοούμενοι ενδέχεται να φτάνουν τις 50.000.

Η κατάσταση επιβαρύνεται από τη βαθιά οικονομική και πολιτική αστάθεια που μαστίζει τη χώρα, ειδικά μετά τα γεγονότα των αρχών του έτους και τη σύλληψη του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο κατά τη διάρκεια αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στο Καράκας.

Κινητοποίηση και οικονομική ενίσχυση από την ΕΕ

Ανταποκρινόμενη στην κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε έκτακτο κονδύλι ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για την άμεση ανακούφιση των πληγέντων. Παράλληλα, οργανώνεται ανθρωπιστική αερογέφυρα από την Κοπεγχάγη για τη μεταφορά 50 τόνων εφοδίων (σκηνές, συστήματα ύδρευσης, ιατρικό υλικό).

Συνολικά 14 ευρωπαϊκές χώρες συνδράμουν με εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, ενώ η δορυφορική υπηρεσία Copernicus παρέχει ήδη κρίσιμα χαρτογραφικά δεδομένα για τις επιχειρήσεις διάσωσης. Η Ευρωπαία Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Χάτζα Λάχμπιμπ, υπογράμμισε την έμπρακτη αλληλεγγύη της Ευρώπης σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία.

Νέος μετασεισμός σκορπά τον πανικό

Η αγωνία εντάθηκε το πρωί της Δευτέρας, καθώς σημειώθηκε νέα μετασεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 Ρίχτερ στα βόρεια του Καράκας. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στην παραλιακή πόλη Λα Γκουάιρα, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους.

Οι μετασεισμοί δυσχεραίνουν το έργο των ειδικών ομάδων που συνεχίζουν να ψάχνουν στα χαλάσματα με τη βοήθεια εκπαιδευμένων σκυλιών, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για τον κίνδυνο περαιτέρω καταρρεύσεων σε εκατοντάδες κτίρια που έχουν ήδη υποστεί σοβαρές ρωγμές.