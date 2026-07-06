Ξεπέρασαν τους 3.500 είναι οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε τη Δευτέρα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 3.535 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ενώ 16.740 έχουν τραυματιστεί.

Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς αγνοείται η τύχη χιλιάδων ανθρώπων.