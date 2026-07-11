Σε κατάσταση σοκ παραμένει η Βενεζουέλα, καθώς ο απολογισμός της διπλής σεισμικής δόνησης των 7,2 και 7,5 βαθμών που έπληξε τη χώρα στις 24 Ιουνίου γίνεται όλο και πιο βαρύς. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που παρουσίασε την Παρασκευή, 10 Ιουλίου, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες, οι επιβεβαιωμένοι θάνατοι έχουν πλέον ξεπεράσει τους 4.000.

Συγκεκριμένα, η τελευταία ενημέρωση κάνει λόγο για τουλάχιστον 4.118 νεκρούς και 16.740 τραυματίες. Οι Αρχές εκφράζουν έντονους φόβους για περαιτέρω κατακόρυφη αύξηση των θυμάτων, καθώς η τύχη χιλιάδων ανθρώπων εξακολουθεί να αγνοείται. Σημειώνεται ότι ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός, που είχε δοθεί στη δημοσιότητα την Πέμπτη, ανέφερε 3.889 νεκρούς.

Μάχη στα ερείπια και διεθνής βοήθεια

Αν και οι πιθανότητες για τον εντοπισμό επιζώντων στα χαλάσματα έχουν ουσιαστικά μηδενιστεί, εκατοντάδες πολίτες συνεχίζουν να σκάβουν στα ερείπια, αναζητώντας τις σορούς των δικών τους ανθρώπων.

Το μέγεθος της καταστροφής έχει κινητοποιήσει τη διεθνή κοινότητα. Την περασμένη Τετάρτη, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ζήτησε την επείγουσα συγκέντρωση δωρεών με σκοπό την ανακούφιση περίπου 1,3 εκατομμυρίων σεισμοπαθών.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ζητά επισταμένα την αποδέσμευση κρατικών της πόρων, οι οποίοι παραμένουν «παγωμένοι» στο εξωτερικό λόγω των διεθνών οικονομικών κυρώσεων.

Η επόμενη ημέρα της βιβλικής καταστροφής προμηνύεται εξαιρετικά δύσκολη, με το μεγαλύτερο βάρος της ανοικοδόμησης να πέφτει στο βόρειο τμήμα της χώρας. Η περιοχή αυτή βρέθηκε στο επίκεντρο της καταστροφής, καθώς εκατοντάδες κτήρια είτε ισοπεδώθηκαν ολοσχερώς, είτε έχουν υποστεί τέτοιες ζημιές που τα καθιστούν πλέον εντελώς ακατοίκητα.