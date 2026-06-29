Σάλο έχουν προκαλέσει βίντεο από τη Βενεζουέλα, τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας, στα οποία απεικονίζεται ο υπουργός Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της χώρας Ντιοσντάντο Καμπέγιο να παρεμποδίζει την πρόσβαση στα ερείπια των κτηρίων της πόλης  Λα Γκουάιρα σε Αμερικανούς διασώστες.

«Δεν θέλεις να πάω να βοηθήσω το άτομο που βρίσκεται εκεί;», τον ρωτά ο Αμερικανός διασώστης, σε μια στιγμή που κάθε λεπτό είναι πολύτιμο για τη σωτηρία των εγκλωβισμένων στα ερείπια, κατοίκων της πόλης.

Κάρλος Χιμένεζ: «Συλλάβετε τον τραμπούκο»

«Συλλάβετε τον τραμπούκο». Ο γερμανικής καταγωγής Ρεπουμπλικανός βουλευτής Κάρλος Χιμένεζ ζήτησε τη σύλληψη του Βενεζουελάνου υπουργού Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο μετά και την παρεμπόδιση  Αμερικανών διασωστών. Τα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα έχουν προκαλέσει σάλο στους Βενεζουελάνους που βιώνουν τις επιπτώσεις των φονικών σεισμών.

Το ανωτέρω περιστατικό που σημειώθηκε στην πολιτεία Λα Γκουάιρα, η οποία επλήγη περισσότερο από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου, μεταβάλλεται ραγδαία σε διπλωματικό επεισόδιο.

Η επικήρυξη του Καμπέγιο για 25 εκατ. δολάρια

«Ενώ οι ΗΠΑ αυξάνουν την παρουσία τους στη Βενεζουέλα, θα πρέπει να συλλάβουμε τον τραμπούκο Ντιοσντάντο Καμπέγιο και να τον οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη ώστε να σταματήσει να εμποδίζει τη διανομή βοήθειας σε αυτούς που επλήγησαν από τον σεισμό», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Χιμένεζ, επαναφέροντας στη δημοσιότητα την επικήρυξη του Καμπέγιο για 25 εκατ. δολάρια με βαρύ κατηγορητήριο που αφορά μεταξύ άλλων ναρκοτρομοκρατία και διακίνηση ναρκωτικών.

«Ντιοσντάντο Καμπέλο, κομμουνιστή και σοσιαλιστή δολοφόνε, φύγε από τη μέση και άσε τις ομάδες διάσωσης να σώσουν ζωές. Δεν είναι η ώρα για πολιτική, έλεγχο ή γραφειοκρατία. Είναι η ώρα να σώσουμε τους άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά που παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια. Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να σημαίνει απώλεια άλλης μιας ζωής. Ο λαός της Βενεζουέλας χρειάζεται βοήθεια, όχι εμπόδια. Εάν οι διεθνείς ομάδες διάσωσης είναι έτοιμες να βοηθήσουν, θα πρέπει να τούς επιτραπεί να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς παρεμβολές. Η διάσωση ζωών πρέπει να προηγείται όλων των άλλων» αναφέρει μεταξύ άλλων σε νέα μηνύματά του ο Κάρλος Χιμένεζ.

Παράλληλα, ο Αμερικανός βουλευτής καταγγέλλει και προειδοποιεί ότι το βενεζουελανικό καθεστώς σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τη βοήθεια για τους σεισμούς ως πολιτικό εκβιασμό.

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