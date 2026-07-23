Ο διπλός σεισμός που έπληξε τη Βενεζουέλα πριν από έναν μήνα προκάλεσε ζημιές ύψους 19,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με μια εκτίμηση που δημοσιεύτηκε σήμερα από την Παγκόσμια Τράπεζα, οι μισές εκ των οποίων αφορούν κατοικίες.

Οι δύο σεισμικές δονήσεις, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, συγκλόνισαν την 24η Ιουνίου το βόρειο τμήμα της χώρας, προκαλώντας την κατάρρευση εκατοντάδων κτηρίων στο Καράκας και στην πολιτεία Λα Γουάιρα, κοντά στην πρωτεύουσα και οδηγώντας στον θάνατο 5.398 ανθρώπους, σύμφωνα με τον απολογισμό της κυβέρνησης της Βενεζουέλας.

Βάσει των εκτιμήσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας, το 47% των ζημιών αφορά κατοικίες, το 27% υποδομές και το 26% κτήρια μη οικιστικής χρήσης, δηλαδή στην πλειονότητά τους εμπορικά ή βιομηχανικά κτήρια.

«Αυτή η εκτίμηση δίνει στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας και τους εταίρους της μια αντικειμενική βάση ώστε να προετοιμάσουν τις προσπάθειες ανοικοδόμησης και η Παγκόσμια Τράπεζα δεσμεύεται να στηρίξει αυτήν την προσπάθεια σε κάθε βήμα της», δήλωσε η αντιπρόεδρος του ιδρύματος για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, Σουζάνα Κορντέιρο Γκουέρα, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου.

Πέραν των ίδιων των ζημιών, ο κοινωνικο-οικονομικός αντίκτυπος των σεισμών θα εξαρτηθεί καταρχάς από την ρυθμό ανοικοδόμησης και τη στήριξη που θα προσφέρουν οι εταίροι της χώρας.

«Λαμβάνοντας υπόψη τα τωρινά επίπεδα των ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων, η ανοικοδόμηση θα χρειαστεί να χρηματοδοτηθεί σε μεγάλο βαθμό μέσω της ανακατεύθυνσης πόρων από άλλα επενδυτικά έργα. Εάν συμβεί αυτό, δεν θα έχει ολοκληρωθεί ακόμη και σε δέκα χρόνια, με μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες υποσχέθηκε να παράσχει 4000 κατοικίες σε σεισμοπαθείς φέτος και 10.000 έως το 2027.

Για να γίνει αυτό, το κοινοβούλιο ενέκρινε νομοθετικές μεταρρυθμίσεις με στόχο να επιταχυνθεί η κατασκευή οικιστικών συγκροτημάτων, καθώς και η αγορά κατοικιών από τη δευτερογενή αγορά ακινήτων.

Από την πλευρά του, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκταμίευσε ένα πρώτο ποσό ύψους 346 εκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να βοηθήσει στη χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής βοήθειας και την απομάκρυνση των συντριμμιών, όπως και τις πρώτες προσπάθειες ανοικοδόμησης.