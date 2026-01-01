Ένα βεγγαλικό γενεθλίων που βρέθηκε πολύ κοντά στην οροφή μπαρ στο διάσημο Ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντανά, είναι πιθανόν -σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες- να έβαλε την φονική πυρκαγιά στον υπόγειο χώρο, που στοίχισε τη ζωή τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς σε τουλάχιστον 40 ανθρώπους και τραυμάτισε με εγκαύματα άλλους 100.

Δείτε εικόνα από τη στιγμή της φονικής έκρηξης:

Ο χώρος που αντίκρυσαν οι Αρχές μόλις έφτασαν, ήταν κυριολεκτικά ένα βομβαρδισμένο τοπίο, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι, που είχαν παγιδευτεί στο φλεγόμενο υπόγειο, αναγκάστηκαν να σπάσουν τζάμια και έπιπλα για να αποδράσουν και να σωθούν.

Το βίντεο που δόθηκε από την Αστυνομία στη δημοσιότητα είναι αποκαλυπτικό:

Φόβοι ότι υπάρχουν και Ιταλοί ανάμεσα στους αγνοούμενους

Ο Ιταλός Πρέσβης στην Ελβετία, Τζιαν Λορέντζο Κορνάδο, δήλωσε στο SkyTg24 ότι οι διασώστες «δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις έρευνας επειδή η κατασκευή δεν είναι ασφαλής». Όσον αφορά τα

πιθανά Ιταλικά θύματα, πρόσθεσε: «Είμαστε πολύ ανήσυχοι. Υπάρχουν περίπου τριάντα Ιταλοί στο σημείο, πολλά ζευγάρια γονέων, που αναζητούν αγνοούμενους».

22 θύματα εγκαυμάτων νοσηλεύονται στη Λωζάνη, ο νεότερος είναι 16 ετών

Είκοσι δύο θύματα εγκαυμάτων εισήχθησαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λωζάνης (CHUV), μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε τη νύχτα στο Κρανς-Μοντάνα της Ελβετίας. Μια εκπρόσωπος του νοσοκομείου Vaud έκανε σχετική δήλωση στο Keystone-Sda. Σύμφωνα με το RTS, το νεότερο θύμα είναι 16 ετών. Τα θύματα μεταφέρθηκαν στη Λωζάνη με ελικόπτερο. Η Ελβετία διαθέτει δύο κέντρα που ειδικεύονται σε εγκαύματα: τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της Ζυρίχης και της Λωζάνης. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ζυρίχης, το οποίο ειδικεύεται σε εγκαύματα, έχει ήδη δεχτεί περισσότερα από δώδεκα θύματα.

Ιταλός Πρέσβης στην Ελβετία: «Στο μέρος σύχναζαν πολλοί νέοι»

«Από όσο καταλαβαίνω, είναι ένα πολύ δημοφιλές νυχτερινό κέντρο εδώ στο Κρανς-Μοντάνα και μου είπαν ότι σύχναζαν πολλοί νέοι, όπως είναι φυσιολογικό την παραμονή της Πρωτοχρονιάς». Έτσι απάντησε ο Ιταλός Πρέσβης στην Ελβετία, Τζαν Λορέντζο Κορνάδο, στο Rai News 24, όταν ρωτήθηκε αν στον χώρο, το σημείο της τραγωδίας, σύχναζαν πολύ νέοι.

Διασώστης: «Τα θύματα ήταν ως επί το πλείστον μεταξύ 18 και 30 ετών»

Ένας διασώστης από το Βαλαί, με τον οποίο επικοινώνησε η ελβετική εφημερίδα Blick, ανέφερε ότι τα θύματα ήταν ως επί το πλείστον μεταξύ 18 και 30 ετών. Υπήρχαν επίσης πολλοί αγγλόφωνοι άνθρωποι στο μπαρ.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, από ιταλικά μέσα ενημέρωσης, αγνοούνται και 16 δάσκαλοι του σκι.

Δραματική μαρτυρία 2 Γαλλίδων που κατέφεραν να γλιτώσουν από τον εφιάλτη

Η Έμμα και η Αλμπάν, δύο νεαρές Γαλλίδες, γλίτωσαν από την τραγωδία στο μπαρ «La Constellation» και περιέγραψαν όσα έζησαν τα ξημερώματα στο ειδησεογραφικό πρακτορείο «BFM». «Επικρατούσε απόλυτος πανικός, όλοι ούρλιαζαν».

Οι δύο γυναίκες ισχυρίζονται ότι η πυρκαγιά προήλθε από «μικροπυροτεχνήματα» που είχαν τοποθετήσει οι σερβιτόρες σε μπουκάλια σαμπάνιας.

Οι ίδιες είπαν ότι η πόρτα εξόδου ήταν πολύ μικρή για το πλήθος και έτσι κάποιος έσπασε ένα παράθυρο για να διασωθούν οι άνθρωποι.

Οι γυναίκες εκτιμούν ότι στον υπόγειο χώρο βρέθηκαν εγκλωβισμένα περίπου 200 άτομα, συμπεριλαμβανομένων ανήλικων παιδιών, ηλικίας 15 έως 20 ετών.

🔴🇨🇭 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Selon des témoins, l’origine de l’incendie dramatique dans la station de ski de Crans-Montana serait liée à des BOUGIES ÉTINCELANTES placées sur des bouteilles de champagne, ayant provoqué l’embrasement du plafond puis du bar. Plusieurs dizaines de… pic.twitter.com/nD8V8TkqWt — Bastion (@BastionMediaFR) January 1, 2026

Η Βικτόρια, μια άλλη Γαλλίδα που ήταν παρούσα, περιέγραψε την αιτία της πυρκαγιάς ως εξής: «Ένα βεγγαλικό σε ένα μπουκάλι σαμπάνιας άναψε την οροφή όταν μια γυναίκα, που την κουβαλούσε στους ώμους της μια άλλη γυναίκα, κράτησε το μπουκάλι πολύ ψηλά. Σύμφωνα με τη Βικτόρια, οι φλόγες εξαπλώθηκαν «απίστευτα γρήγορα».

Και μία ακόμη σημαντική πληροφορία: οι ιδιοκτήτες του μπαρ εντός του χιονοδρομικού κέντρου είναι ένα ζευγάρι Γάλλων από την Κορσική. Την λεπτομέρεια αυτή έχουν επισημάνει τόσο δημοσιογράφοι, όσο και ανακριτικοί παράγοντες.

Το χρονικό

Η πυρκαγιά και η έκρηξη που την ακολούθησε, σημειώθηκαν περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο υπόγειο μπαρ «Le Constellation», όπου συχνάζουν νεαροί σκιέρ, κατά τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά.

Από τις 08:00 το πρωί ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός RhoneFM, μετέδωσε πως ο χειρισμός ενός μηχανισμού πυροτεχνημάτων για τούρτα γενεθλίων, μπορεί να ήταν η αιτία της τραγωδίας. Το RhoneFM αναφέρθηκε εξ αρχής σε αρκετές δεκάδες θανάτους, ενώ μια ανώνυμη πηγή έκανε λόγο στον σταθμό για περίπου σαράντα νεκρούς.

Οι έρευνες προσανατολίζονται στο σενάριο «να συνέβη ένα ατύχημα», παρά να έχει συμβεί μία τρομοκρατική επίθεση. Η έκρηξη έγινε στο υπόγειο μπαρ σε σταθμό σκι και η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα και στο ισόγειο του κτηρίου, παγιδεύοντας όσους βρίσκονταν στο χώρο.

Δείτε βίντεο από την εκδήλωση που έγινε λίγο πριν την έκρηξη στην πλατεία του Κραν Μοντανά:

Όπως γράφει η Ελβετική εφημερίδα Blick εκατοντάδες άτομα βρίσκονταν μέσα στο μπαρ τη στιγμή της έκρηξης. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς και αρκετά ελικόπτερα. Η Ελβετική Αστυνομία ανακοίνωσε τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης και υποστήριξης για τους συγγενείς, που άρχισαν να αναζητούν αγωνιωδώς από το πρωί τους οικείους τους.

Η ανακοίνωση των ελληνικών διπλωματικών αρχών στην Ελβετία μετά την έκρηξη στο Κραν Μοντανά

Σύμφωνα με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Γενεύη, μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις από την τοπική Αστυνομία για τον αριθμό και τις εθνικότητες των θυμάτων.

Οι πολίτες που αναζητούν συγγενικά τους πρόσωπα μπορούν να απευθυνθούν στη γραμμή βοήθειας +41 848112117 που έχουν θέσει σε λειτουργία οι αρμόδιες ελβετικές Αρχές.

Το τηλέφωνο εκτάκτου ανάγκης του Γενικού Προξενείου είναι +41 79 780 90 01.