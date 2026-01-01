Ένα βεγγαλικό γενεθλίων που βρέθηκε πολύ κοντά στην οροφή μπαρ στο διάσημο Ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντανά, είναι πιθανόν -σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες- να έβαλε την φονική πυρκαγιά στον υπόγειο χώρο, που στοίχισε τη ζωή τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς σε τουλάχιστον 47 ανθρώπους και τραυμάτισε με εγκαύματα άλλους 100.

Ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ στο Κρανς-Μοντάνα της Ελβετίας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς έχει αυξηθεί σε τουλάχιστον 47, σύμφωνα με την ελβετική εφημερίδα Blick, επικαλούμενη πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν στο σημείο.

Σύμφωνα μάλιστα με μαρτυρία από αυτόπτη μάρτυρα, που μετέδωσε η Daily Mail, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε όταν ένας σερβιτόρος, που χόρευε ανεβασμένος στους ώμους συναδέλφου του, κράτησε πολύ κοντά στο ταβάνι ένα αναμμένο βεγγαλικό, σαν αυτό που βάζουμε στις τούρτες γενεθλίων. «Το βεγγαλικό πλησίασε υπερβολικά και μέσα σε λίγα λεπτά το ταβάνι πήρε φωτιά», δήλωσε η γυναίκα που βρισκόταν στον χώρο, περιγράφοντας τις στιγμές πριν από την έκρηξη.

Δείτε αποκαλυπτικό βίντεο από τη στιγμή που ξεινάει η πυρκαγιά:

Σύμφωνα με το CNN μάρτυρας ανέφερε πως «υπήρχαν σερβιτόρες που κουβαλούσαν μπουκάλια σαμπάνιας με βεγγαλικά και τα μετέφεραν κοντά στην οροφή, γεγονός που προκάλεσε την πυρκαγιά».

«Μία σερβιτόρα στεκόταν στους ώμους ενός άλλου σερβιτόρου, και το μπουκάλι και οι φλόγες ήταν μόλις λίγα εκατοστά μακριά από το ταβάνι», πρόσθεσε άλλος μάρτυρας, όπως αναφέρει το CNN.

Επίσης ο πρέσβης της Ιταλίας στην Ελβετία διευκρίνισε τα αίτια της πυρκαγιάς στο μπαρ του χιονοδρομικού κέντρου. Ο Gian Lorenzo Cornado δήλωσε στο Sky TG24 ότι κάποιος «άναψε ένα πυροτέχνημα μέσα στο κατάστημα». «Κάποιος άναψε ένα πυροτέχνημα μέσα στο κατάστημα και αυτό έβαλε φωτιά στην οροφή, προκαλώντας την πυρκαγιά», είπε. Επίσης, ανέφερε ότι οι διασώστες «αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση στο χώρο για την έρευνα, καθώς η δομή του κτηρίου είναι επισφαλής».

Δείτε βίντεο λίγο μετά την πυρκαγιά:

Ο χώρος που αντίκρυσαν οι Αρχές μόλις έφτασαν, ήταν κυριολεκτικά ένα βομβαρδισμένο τοπίο, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι, που είχαν παγιδευτεί στο φλεγόμενο υπόγειο, αναγκάστηκαν να σπάσουν τζάμια και έπιπλα για να αποδράσουν και να σωθούν.

Το βίντεο που δόθηκε από την Αστυνομία στη δημοσιότητα είναι αποκαλυπτικό:

#Switzerland | Several people were killed and others injured after an explosion rocked a bar in the luxurious alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police said. A spokesperson for the cantonal police said that the explosion was of unknown origin but confirmed multiple… pic.twitter.com/vzDcSNaasS — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) January 1, 2026

Μάρτυρας: «Μερικοί νέοι που βρίσκονταν στο Κραν -Μοντάνα αγνοούνται»

Μερικοί νέοι που βρίσκονταν στο ελβετικό κλαμπ Constellation στο Κρανς-Μοντάνα τη στιγμή της δραματικής πυρκαγιάς χθες το βράδυ «αγνοούνται», σύμφωνα με μια γυναίκα από το Μιλάνο που έδωσε συνέντευξη επί τόπου στο Rai News 24. «Πολλοί έχουν σταλεί σε διάφορα νοσοκομεία, τόσο στη Γενεύη όσο και στη Λωζάνη, επειδή 100 άνθρωποι είναι τραυματισμένοι. Ωστόσο, αγνοούνται ορισμένοι νέοι. Η πόλη είναι πραγματικά σε αγωνία. Τον είδα να περπατάει κλαίγοντας», είπε.

Φόβοι ότι υπάρχουν και Ιταλοί ανάμεσα στους αγνοούμενους

Ο Ιταλός Πρέσβης στην Ελβετία, Τζιαν Λορέντζο Κορνάδο, δήλωσε στο SkyTg24 ότι οι διασώστες «δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις έρευνας επειδή η κατασκευή δεν είναι ασφαλής». Όσον αφορά τα

πιθανά Ιταλικά θύματα, πρόσθεσε: «Είμαστε πολύ ανήσυχοι. Υπάρχουν περίπου τριάντα Ιταλοί στο σημείο, πολλά ζευγάρια γονέων, που αναζητούν αγνοούμενους».

Η Μελόνι παρακολουθεί στενά το ατύχημα στο Κραν-Μοντάνα: «Συλλυπητήρια για τα θύματα»

«Η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, προσωπικά και εκ μέρους της Κυβέρνησης, εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια για την τραγική πυρκαγιά που σημειώθηκε στο Κρανς-Μοντάνα της Ελβετίας», αναφέρει ανακοίνωση από το Παλάτσο Κίτζι. «Η Πρόεδρος Μελόνι παρακολουθεί στενά την κατάσταση, διατηρώντας στενή επαφή με τον Αντιπρόεδρο Αντόνιο Ταγιάνι για τη συλλογή όλων των πληροφοριών σχετικά με το περιστατικό και την πιθανή εμπλοκή Ελβετών πολιτών. Ευχαριστεί τους πόρους της Πολιτικής Προστασίας που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και εκφράζει την εγγύτητά της στις οικογένειες των θυμάτων, στους τραυματίες, καθώς και στους θεσμούς και τον λαό της Ελβετίας».

Το Ελληνικό ΥΠΕΞ αναμένει ενημέρωση για το αν υπάρχουν Έλληνες στο σημείο της τραγωδίας

Την επίσημη ενημέρωση αναφορικά με τα στοιχεία των νεκρών, αλλά και των τραυματιών περιμένει το ελληνικό ΥΠΕΞ από τις Αρχές που έχουν αναλάβει τις έρευνες για τη διαλεύκανση της τραγωδίας στο Κραν Μοντάνα, καθώς ακόμη παραμένει άγνωστο εάν στο σημείο υπήρχαν Έλληνες πολίτες.

Εν τω μεταξύ, άμεση είναι η κινητοποίηση των ελληνικών διπλωματικών αρχών στην Ελβετία για το τραγική έκρηξη που σημειώθηκε τη νύκτα σε μπαρ στο χώρο άθλησης-αναψυχής για σκι Κραν-Μοντανά, στη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά.

Σύμφωνα με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Γενεύη, μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις από την τοπική αστυνομία για τον αριθμό και τις εθνικότητες των θυμάτων.

Οι πολίτες που αναζητούν συγγενικά τους πρόσωπα μπορούν να απευθυνθούν στη γραμμή βοήθειας +41 848112117 που έχουν θέσει σε λειτουργία οι αρμόδιες ελβετικές Αρχές.

Συλλυπητήριο μήνυμα του Έλληνα Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, εξέφρασε με μήνυμά του στο Twitter, τα βαθύτατα συλλυπητήρια του ελληνικού λαού και του ιδίου προσωπικά στον Πρόεδρο της Ελβετίας Guy Parmelin και στους πολίτες της χώρας για το δυστύχημα στο Crans-Montana.

«Με μεγάλη μου θλίψη πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα που συνέβη στο Crans-Montana της Ελβετίας. Εκ μέρους του ελληνικού λαού, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Πρόεδρο της Ελβετίας Guy Parmelin και στους Ελβετούς φίλους μας. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και τους τραυματίες».

22 θύματα εγκαυμάτων νοσηλεύονται στη Λωζάνη, ο νεότερος είναι 16 ετών

Είκοσι δύο θύματα εγκαυμάτων εισήχθησαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λωζάνης (CHUV), μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε τη νύχτα στο Κρανς-Μοντάνα της Ελβετίας. Μια εκπρόσωπος του νοσοκομείου Vaud έκανε σχετική δήλωση στο Keystone-Sda. Σύμφωνα με το RTS, το νεότερο θύμα είναι 16 ετών. Τα θύματα μεταφέρθηκαν στη Λωζάνη με ελικόπτερο. Η Ελβετία διαθέτει δύο κέντρα που ειδικεύονται σε εγκαύματα: τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της Ζυρίχης και της Λωζάνης. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ζυρίχης, το οποίο ειδικεύεται σε εγκαύματα, έχει ήδη δεχτεί περισσότερα από δώδεκα θύματα.

Ιταλός Πρέσβης στην Ελβετία: «Στο μέρος σύχναζαν πολλοί νέοι»

«Από όσο καταλαβαίνω, είναι ένα πολύ δημοφιλές νυχτερινό κέντρο εδώ στο Κρανς-Μοντάνα και μου είπαν ότι σύχναζαν πολλοί νέοι, όπως είναι φυσιολογικό την παραμονή της Πρωτοχρονιάς». Έτσι απάντησε ο Ιταλός Πρέσβης στην Ελβετία, Τζαν Λορέντζο Κορνάδο, στο Rai News 24, όταν ρωτήθηκε αν στον χώρο, το σημείο της τραγωδίας, σύχναζαν πολύ νέοι.

Διασώστης: «Τα θύματα ήταν ως επί το πλείστον μεταξύ 18 και 30 ετών»

Ένας διασώστης από το Βαλαί, με τον οποίο επικοινώνησε η ελβετική εφημερίδα Blick, ανέφερε ότι τα θύματα ήταν ως επί το πλείστον μεταξύ 18 και 30 ετών. Υπήρχαν επίσης πολλοί αγγλόφωνοι άνθρωποι στο μπαρ.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, από ιταλικά μέσα ενημέρωσης, αγνοούνται και 16 δάσκαλοι του σκι.

Δραματική μαρτυρία 2 Γαλλίδων που κατέφεραν να γλιτώσουν από τον εφιάλτη

Η Έμμα και η Αλμπάν, δύο νεαρές Γαλλίδες, γλίτωσαν από την τραγωδία στο μπαρ «La Constellation» και περιέγραψαν όσα έζησαν τα ξημερώματα στο ειδησεογραφικό πρακτορείο «BFM». «Επικρατούσε απόλυτος πανικός, όλοι ούρλιαζαν».

Οι δύο γυναίκες ισχυρίζονται ότι η πυρκαγιά προήλθε από «μικροπυροτεχνήματα» που είχαν τοποθετήσει οι σερβιτόρες σε μπουκάλια σαμπάνιας.

Οι ίδιες είπαν ότι η πόρτα εξόδου ήταν πολύ μικρή για το πλήθος και έτσι κάποιος έσπασε ένα παράθυρο για να διασωθούν οι άνθρωποι.

Οι γυναίκες εκτιμούν ότι στον υπόγειο χώρο βρέθηκαν εγκλωβισμένα περίπου 200 άτομα, συμπεριλαμβανομένων ανήλικων παιδιών, ηλικίας 15 έως 20 ετών.

🔴🇨🇭 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Selon des témoins, l’origine de l’incendie dramatique dans la station de ski de Crans-Montana serait liée à des BOUGIES ÉTINCELANTES placées sur des bouteilles de champagne, ayant provoqué l’embrasement du plafond puis du bar. Plusieurs dizaines de… pic.twitter.com/nD8V8TkqWt — Bastion (@BastionMediaFR) January 1, 2026

Η Βικτόρια, μια άλλη Γαλλίδα που ήταν παρούσα, περιέγραψε την αιτία της πυρκαγιάς ως εξής: «Ένα βεγγαλικό σε ένα μπουκάλι σαμπάνιας άναψε την οροφή όταν μια γυναίκα, που την κουβαλούσε στους ώμους της μια άλλη γυναίκα, κράτησε το μπουκάλι πολύ ψηλά. Σύμφωνα με τη Βικτόρια, οι φλόγες εξαπλώθηκαν «απίστευτα γρήγορα».

Και μία ακόμη σημαντική πληροφορία: οι ιδιοκτήτες του μπαρ εντός του χιονοδρομικού κέντρου είναι ένα ζευγάρι Γάλλων από την Κορσική. Την λεπτομέρεια αυτή έχουν επισημάνει τόσο δημοσιογράφοι, όσο και ανακριτικοί παράγοντες.

Το χρονικό

Η πυρκαγιά και η έκρηξη που την ακολούθησε, σημειώθηκαν περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο υπόγειο μπαρ «Le Constellation», όπου συχνάζουν νεαροί σκιέρ, κατά τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά.

Από τις 08:00 το πρωί ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός RhoneFM, μετέδωσε πως ο χειρισμός ενός μηχανισμού πυροτεχνημάτων για τούρτα γενεθλίων, μπορεί να ήταν η αιτία της τραγωδίας. Το RhoneFM αναφέρθηκε εξ αρχής σε αρκετές δεκάδες θανάτους, ενώ μια ανώνυμη πηγή έκανε λόγο στον σταθμό για περίπου σαράντα νεκρούς.

Οι έρευνες προσανατολίζονται στο σενάριο «να συνέβη ένα ατύχημα», παρά να έχει συμβεί μία τρομοκρατική επίθεση. Η έκρηξη έγινε στο υπόγειο μπαρ σε σταθμό σκι και η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα και στο ισόγειο του κτηρίου, παγιδεύοντας όσους βρίσκονταν στο χώρο.

Δείτε βίντεο από την εκδήλωση που έγινε λίγο πριν την έκρηξη στην πλατεία του Κραν Μοντανά:

Όπως γράφει η Ελβετική εφημερίδα Blick εκατοντάδες άτομα βρίσκονταν μέσα στο μπαρ τη στιγμή της έκρηξης. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς και αρκετά ελικόπτερα. Η Ελβετική Αστυνομία ανακοίνωσε τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης και υποστήριξης για τους συγγενείς, που άρχισαν να αναζητούν αγωνιωδώς από το πρωί τους οικείους τους.

Η ανακοίνωση των ελληνικών διπλωματικών αρχών στην Ελβετία μετά την έκρηξη στο Κραν Μοντανά

Σύμφωνα με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Γενεύη, μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις από την τοπική Αστυνομία για τον αριθμό και τις εθνικότητες των θυμάτων.

Οι πολίτες που αναζητούν συγγενικά τους πρόσωπα μπορούν να απευθυνθούν στη γραμμή βοήθειας +41 848112117 που έχουν θέσει σε λειτουργία οι αρμόδιες ελβετικές Αρχές.

Το τηλέφωνο εκτάκτου ανάγκης του Γενικού Προξενείου είναι +41 79 780 90 01.