Οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα να χτυπήσει σε τοίχο σπιτιού και να τραυματίσει ελαφρά πέντε ανθρώπους που βρίσκονταν σε πεζοδρόμιο, στην περιοχή Gesundbrunnen του Βερολίνου.

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 23:30 την Τετάρτη, σε μια περιοχή γνωστή για τους χώρους διασκέδασης και τον πολυσύχναστο σταθμό τρένων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 16χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, προσπαθούσε να διαφύγει από έλεγχο της αστυνομίας πριν καταλήξει πάνω στο πλήθος.

Τραυματίστηκε επίσης ένας αστυνομικός και οι δύο επιβάτες του οχήματος που εξετράπη της πορείας του.

🚨 GERMANY – A 16-year-old, fleeing from the police, rams a car into a crowd, leaving several people injured in Gesundbrunnen, a locality of Berlin in the borough of Mitte. Germans should have voted @AfD pic.twitter.com/vzHmqyINlR

