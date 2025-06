Ο Καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, μιλώντας στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό ZDF, αναζωπύρωσε το απόγευμα της Τρίτης (17/6), τα σενάρια που διακινούνται περί αναπόφευκτης εμπλοκής του αμερικανικού παράγοντα στο Ιράν.

If Iran does not back down, the complete destruction of its nuclear program is on the agenda, German Chancellor Friedrich Merz told broadcaster ZDF, adding that this is a goal Israel cannot achieve alone.

Πιο συγκεκριμένα, και ενώ όλο και περισσότερο στα διεθνή media κερδίζει έδαφος η πιθανότητα αμερικανικής επέμβασης με την χρησιμοποίηση της «Μητέρας όλων των βομβών» για την καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, το Βερολίνο με την σειρά του, προειδοποιεί πως αν η Τεχεράνη δεν υποχωρήσει, και δεν λήξει μόνη της το πυρηνικό της πρόγραμμα, τότε κάποιος άλλος θα το κάνει, διότι το Ισραήλ δεν είναι σε θέση μόνο του για μια τέτοια αποστολή. Μάλιστα, διευκρίνισε ότι ο ισραηλινός στρατός, προφανώς δεν μπορεί να το κάνει μόνος του, διότι δεν διαθέτει τα απαραίτητα όπλα, «τα οποία ωστόσο έχουν οι Αμερικανοί».

«Το Ισραήλ κάνει την βρώμικη δουλειά για όλους μας», είπε χαρακτηριστικά ο Φρίντριχ Μερτς, σχολιάζοντας τα καταστροφικά πλήγματα του Ισραήλ εναντίον των στρατιωτικών εγκαταστάσεων και των πυρηνικών υποδομών του Ιράν.

WOW, German PM Merz says “Israel is doing the dirty work for all of us”

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε επίσης την Τρίτη, ότι η ηγεσία στην Τεχεράνη έχει αποδυναμωθεί από τις επιθέσεις του Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες, και πιθανότατα δεν θα επιστρέψει στην προηγούμενη δύναμή της.

«Αυτό το καθεστώς είναι πολύ αποδυναμωμένο και πιθανότατα δεν θα επιστρέψει στην προηγούμενη δύναμή του, καθιστώντας το μέλλον της χώρας αβέβαιο. Θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε», δήλωσε ο Μερτς σε συνέντευξή του στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα Welt, στη σύνοδο κορυφής της G7 στον Καναδά.

«Ο πρόεδρος έχει επιδείξει αξιοσημείωτη αυτοσυγκράτηση διατηρώντας την εστίαση του στρατού μας στην προστασία των στρατευμάτων μας και στην προστασία των πολιτών μας. Μπορεί να αποφασίσει ότι χρειάζεται να λάβει περαιτέρω μέτρα για να τερματίσει τον εμπλουτισμό του ουρανίου από το Ιράν», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς σε ανάρτηση στο X.

