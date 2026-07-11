Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, 11 Ιουλίου, μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο νότιο Βερολίνο, όπου ένας ένοπλος άνδρας κρατά αιχμάλωτη μια γυναίκα μέσα σε κατάστημα σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η γερμανική αστυνομία, το περιστατικό της ομηρείας ξεκίνησε λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα / 23:00 ώρα Ελλάδας). «Αυτή τη στιγμή, ο δράστης βρίσκεται ακόμη εντός του καταστήματος. Οι δυνάμεις μας έχουν αναπτυχθεί στο σημείο και η επιχείρηση συνεχίζεται», δήλωσε τα ξημερώματα στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Στέφαν Πέτερσεν-Σούμαν.

Οι Αρχές έχουν καταφέρει να αποκαταστήσουν δίαυλο επικοινωνίας με τον ένοπλο, ωστόσο τα κίνητρα της πράξης του παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. «Λόγω της κρισιμότητας και της εξέλιξης της επιχείρησης, δεν είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες επί του παρόντος», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει στον πλήρη αποκλεισμό της ευρύτερης περιοχής γύρω από το σούπερ μάρκετ, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Χίλντμπουργκχάουζερ (Hildburghäuser Straße), στη συνοικία Μαρίενφελντε στο νότιο άκρο της γερμανικής πρωτεύουσας.