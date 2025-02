Συναγερμός σήμανε στο Βερολίνο, το βράδυ της Παρασκευής (21/2), καθώς έχει μαχαιρωθεί ένας άνδρας στην περιοχή μεταξύ του μνημείου του Ολοκαυτώματος και της πρεσβείας των ΗΠΑ.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την τοποθεσία στο κέντρο της πόλης και διενεργεί έρευνα, με τους δράστες να έχουν τραπεί σε φυγή.

🔴 In Berlin-Mitte ist es am Freitagabend zu einer Messerattacke gekommen. Dabei sollen mehrere Personen in der Nähe des Holocaust-Mahnmals verletzt worden sein, eine davon schwer. Nach dem Täter wird nach Informationen von NIUS gefahndet. https://t.co/m6GpZIZz3o pic.twitter.com/YI1DHoMQM4

— NIUS (@niusde_) February 21, 2025