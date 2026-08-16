Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στο Βερολίνο, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε 21ώροφο κτήριο, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον πέντε ανθρώπων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 06:30, σε διαμέρισμα του 11ου ορόφου, στη συνοικία Friedrichshain, και γρήγορα επεκτάθηκε στον 12ο όροφο.

Ανάμεσα στους ενοίκους που βρέθηκαν σε κίνδυνο ήταν και μία γυναίκα, η οποία εγκλωβίστηκε σε στενό περβάζι, περίπου 35 μέτρα πάνω από το έδαφος. Με τις φλόγες και τους πυκνούς καπνούς να έχουν κατακλύσει το κτήριο, επιχείρησε να προσεγγίσει έναν πυροσβέστη που βρισκόταν δύο ορόφους χαμηλότερα, πάνω στο καλάθι κλιμακοφόρου οχήματος.

Η προσπάθειά της να κατέβει δεν εξελίχθηκε όπως υπολόγιζε, καθώς γλίστρησε και δεν μπορούσε πλέον να φτάσει με ασφάλεια στο καλάθι. Τελικά πήδηξε προς το μέρος του πυροσβέστη, ο οποίος κατάφερε να την αρπάξει και να την απομακρύνει από τον κίνδυνο.

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With the turntable ladder reaching only as high as the 9th floor, a woman trapped on the 11th floor had to jump into a rescue basket measuring just 1–2 square metres after a blaze broke out on August 14 in Berlin’s Friedrichshain district, near Ostbahnhof train station. pic.twitter.com/L1HmavezQL — TRT World (@trtworld) August 15, 2026

Στο σημείο επικράτησαν δραματικές στιγμές, με πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από τα παράθυρα του κτηρίου, ενώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη για την κατάσβεση.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο μέσα σε λιγότερο από τρεις ώρες, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε.