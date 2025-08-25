Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα πρέπει να γνωρίζει ότι η υποστήριξη της Γερμανίας προς την Ουκρανία δε μειώνεται, προειδοποίησε ο Γερμανός αντικαγκελάριος και Υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, κατά την άφιξή του στο Κίεβο, για μια επίσκεψη που δεν είχε ανακοινωθεί.

«Ο Πούτιν δεν θα πρέπει να έχει αυταπάτες ότι η υποστήριξη της Γερμανίας προς την Ουκρανία θα καταρρεύσει», τόνισε ο επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών, που συμμετέχουν στον κυβερνητικό συνασπισμό υπό τον Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

«Αντιθέτως: παραμένουμε ο δεύτερος μεγαλύτερος υποστηρικτής της Ουκρανίας σε παγκόσμιο επίπεδο, και ο πρώτος στην Ευρώπη», πρόσθεσε ο Κλίνγκμπαϊλ, υπογραμμίζοντας ότι «η Ουκρανία μπορεί να συνεχίσει να βασίζεται στη Γερμανία».

«Συνεργάζομαι στενά με τον Καγκελάριο για το πώς η Γερμανία μπορεί να υποστηρίξει την Ουκρανία, σε μια ενδεχόμενη διαδικασία ειρήνευσης», σημείωσε ο ίδιος εξηγώντας ότι αυτό «αφορά την ουκρανική αλλά και την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Εξάλλου ο Κλίνγκμπαϊλ κάλεσε τον Πούτιν να δείξει ενδιαφέρον για μια διαδικασία ειρήνευσης στον πιο φονικό πόλεμο που έχει ξεσπάσει στην Ευρώπη εδώ και 80 χρόνια.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του, πιέζει για τον άμεσο τερματισμό της σύγκρουσης, όμως το Κίεβο και οι σύμμαχοί του, ανησυχούν ότι ενδέχεται να επιδιώξει να συναφθεί συμφωνία ειρήνευσης με βάση τους όρους της Ρωσίας.

Ο αντικαγκελάριος της Γερμανίας τόνισε, ότι το Κίεβο θα πρέπει να συμμετέχει στις συνομιλίες και ότι θα πρέπει να κηρυχθεί εκεχειρία και να δοθούν αξιόπιστες εγγυήσεις για μια ειρήνη με διάρκεια.

«Για τον σκοπό αυτό συντονιζόμαστε στενά σε διεθνές επίπεδο», εξήγησε.

Μεταξύ των προτάσεων που παρουσιάστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα για τις εγγυήσεις που θα μπορούσαν να δοθούν στο Κίεβο έπειτα από μια ειρηνευτική συμφωνία, τόσο ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν όσο και ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υποστήριξαν την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία, στο πλαίσιο του «Συνασπισμού των Προθύμων».

Ο Μερτς, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι σε αυτή την αποστολή, θα μπορούσε να συμμετάσχει και η Γερμανία, όμως είναι πιθανό να αντιμετωπίσει αντιδράσεις, τόσο από το εσωτερικό της χώρας, όσο και από το εξωτερικό.