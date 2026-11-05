Απεβίωσε την Τετάρτη σε ηλικία 55 ετών ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Οικονομίας της Βαυαρίας, αλλά και ομοσπονδιακός πρόεδρος του κόμματος «Ελεύθεροι Ψηφοφόροι» Χούμπερτ Αϊβάνγκερ. Για «απόλυτη τραγωδία» έκανε λόγο ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Μάρκους Ζέντερ.

Ο Χούμπερτ Αϊβάνγκερ βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Βερολίνο, όπου βρισκόταν προκειμένου να παραστεί στα εγκαίνια γραφείων του κόμματός του, σύμφωνα ωστόσο με το περιοδικό Focus ακύρωσε την εμφάνισή του επικαλούμενος λόγους υγείας και φρόντισε για αντικαταστάτη του. Αργότερα δεν ήταν πλέον εφικτή η επικοινωνία μαζί του και τελικά βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιό του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας του Βερολίνου, η Εισαγγελία και η Διεύθυνση Ανθρωποκτονιών έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του θανάτου του Βαυαρού πολιτικού, «προκειμένου να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία και οι συνθήκες του θανάτου του και να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας».

«Ο ξαφνικός θάνατος του Χούμπερτ Αϊβάνγκερ είναι μια απόλυτη τραγωδία. Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι», δήλωσε ο Ζέντερ. Τα συλλυπητήριά τους εξέφρασαν μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός της Βάδης-Βυρτεμβέργης Τζεμ Έζντεμιρ, η πρόεδρος του κοινοβουλίου της Βαυαρίας Ίλζε Άιγκνερ, η ομοσπονδιακή υπουργός Παιδείας Κάριν Πρίεν και η αρχηγός της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) Αλίς Βάιντελ.

Φωτογραφία: tagesschau.de