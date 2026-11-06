Σε τροχιά πλήρους ρήξης βρίσκεται το κόμμα της Αριστεράς (Die Linke) στο Βερολίνο με τη νεοεκλεγείσα βουλευτή Βανέσα Έμντε, από την οποία ζητείται επιτακτικά να παραδώσει τη βουλευτική της έδρα στο κρατιδιακό κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Tagesspiegel, η Εκτελεστική Επιτροπή του κόμματος συγκαλείται εκτάκτως με αντικείμενο την επίσημη αξίωση για αποχώρησή της, καταλογίζοντάς της τουλάχιστον δέκα περιπτώσεις παραβίασης της «συμφωνίας κατόχου εντολής», η οποία δεσμεύει τα στελέχη να ακολουθούν πιστά το επίσημο πρόγραμμα και τις θεμελιώδεις αρχές της παράταξης.

Το ιστορικό των εμπρηστικών δηλώσεων

Στο επίκεντρο της έντονης διαμάχης βρίσκεται η κατηγορία ότι η κυρία Έμντε αρνείται συστηματικά να αναγνωρίσει το δικαίωμα ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ, υιοθετώντας σκληρή φιλοπαλαιστινιακή γραμμή. Η ίδια έχει υποστηρίξει δημοσίως τη θέση πως «δεν υφίσταται δικαίωμα ύπαρξης για κράτη, παρά μόνο για ανθρώπους».

Παράλληλα, κατά την προεκλογική περίοδο είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις συμμετέχοντας σε κομματική εκδήλωση στο πλευρό του Ιμπραήμ Ιμπραήμ, εκπροσώπου της Ενωμένης Παλαιστινιακής Εθνικής Επιτροπής (VPNK), οργάνωσης που έχει επισήμως χαρακτηριστεί ως εξτρεμιστική από το Γραφείο Προστασίας του Συντάγματος στο Βερολίνο. Το κλίμα δυναμιτίστηκε περαιτέρω όταν η βουλευτής χαρακτήρισε την εκλογή της ως «κέρδος εδάφους εις βάρος της γερμανικής κρατικής επιταγής» σχετικά με την προστασία του Ισραήλ.

Οριστική ρήξη και επιπτώσεις στις διερευνητικές επαφές

Η αντίδραση της ηγεσίας της κοινοβουλευτικής ομάδας υπήρξε άμεση και κατηγορηματική, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υφίσταται πλέον κανένα περιθώριο συνεργασίας μαζί της. Η συγκεκριμένη εξέλιξη κλιμακώνει τη συζήτηση γύρω από τον αντισημιτισμό που σοβεί στους κόλπους του κόμματος εδώ και εβδομάδες.

Οι εσωκομματικές αυτές αναταράξεις απειλούν ευθέως τη σταθερότητα των πολιτικών ισορροπιών στην πόλη, δημιουργώντας σοβαρά εμπόδια στην προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού μεταξύ της Αριστεράς, του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) και των Πρασίνων.