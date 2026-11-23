Δεκαπέντε άτομα τραυματίστηκαν ή αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε νοσηλευτικό ίδρυμα στο Βερολίνο. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Βερολίνου επιβεβαίωσε ότι ένας εκ των τραυματιών δίνει μάχη για τη ζωή του όντας σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ακόμη ένας νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος. Άλλα 13 άτομα έχουν ελαφρύτερα τραύματα.

Το περιστατικό ξεκίνησε από θάλαμο νοσηλείας στον πρώτο όροφο του κτηρίου, το οποίο βρίσκεται στο Λίχτενμπεργκ, στην ανατολική πλευρά της πόλης. Αν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν γρήγορα υπό έλεγχο τις φλόγες, η έντονη εξάπλωση του καπνού στους υπόλοιπους χώρους κατέστησε αναγκαία την άμεση εκκένωση των εγκαταστάσεων για την προστασία ασθενών και προσωπικού.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής τους, οι δύο βαριά τραυματίες μεταφέρθηκαν σε άλλες νοσοκομειακές μονάδες υπό τη στενή επίβλεψη ιατρών εντατικής θεραπείας.

Αφού ολοκληρώθηκε η κατάσβεση και ο φυσικός εξαερισμός του κτηρίου, η διαχείριση του χώρου πέρασε στη δικαιοδοσία της αστυνομίας.

Οι Αρχές διεξάγουν ενδελεχή έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.