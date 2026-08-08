«Στημένη προβοκάτσια» χαρακτήρισε η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο την αναφερθείσα επίθεση drone εναντίον αεροδρομίου στη Γερμανία το οποίο αποτελεί σημαντικό κόμβο για τις πτήσεις μεταφοράς φορτίων, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για ακόμη ένα παράδειγμα ατεκμηρίωτων κατηγοριών σε βάρος της Ρωσίας.

«Η πρεσβεία εκφράζει την ανησυχία της σχετικά με ένα νέο κύμα αντιρωσικής υστερίας στη Γερμανία», αναφέρει το δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ρωσικής πρεσβείας, τόσο στη γερμανική όσο και στη ρωσική γλώσσα.

Η ομοσπονδιακή εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό βάσει στοιχείων που παραπέμπουν σε επίθεση με drone εναντίον του αεροδρομίου που εξυπηρετεί τις πόλεις Λειψία και Χάλε, προειδοποιώντας για απόπειρα που υπονομεύει την εθνική ασφάλεια της Γερμανίας.

Εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο ανακάλυψαν αργά την Τρίτη το drone στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε, σημαντικό κόμβο για τις πτήσεις μεταφοράς φορτίων και την εφοδιαστική αλυσίδα του ΝΑΤΟ στην ανατολική Γερμανία, το οποίο αποτελεί επίσης βάση γιγαντιαίων αεροσκαφών An-124 που διαχειρίζεται η ουκρανική Antonov Airlines.

Το drone έφερε εκρηκτικά και πυροκροτητή, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Στελέχη της γερμανικής κυβέρνησης και άλλοι αξιωματούχοι δεν έχουν κατηγορήσει δημοσίως άλλη χώρα για το περιστατικό, ωστόσο ορισμένοι βουλευτές θεωρούν υπεύθυνη τη Ρωσία. Στο παρελθόν, Γερμανοί αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει τη Μόσχα για «υβριδικές επιθέσεις».

«Είναι προφανές ότι αυτή η βιαστικά στημένη προβοκάτσια εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα του Κιέβου και της μιλιταριστικής πτέρυγας της ευρωπαϊκής πολιτικής τάξης», σχολίασε η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο.