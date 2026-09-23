Έντονους τριγμούς στο πολιτικό σκηνικό του Βερολίνου προκαλούν οι πιθανές διασυνδέσεις στελεχών του κόμματος της Αριστεράς με μέλη του οργανωμένου εγκλήματος και αμφιλεγόμενες οργανογραφικές προσωπικότητες.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται η παρουσία του Ίσα Ρέμο, επικεφαλής της ομώνυμης διαβόητης εγκληματικής οικογένειας, στο πάρτι της Αριστεράς για την εκλογική της νίκη την περασμένη Κυριακή. Ο ίδιος δήλωσε πως για πρώτη φορά αισθάνεται ότι υποστηρίζεται από ένα κόμμα της πόλης, ενώ εκπρόσωπος του σχηματισμού δικαιολόγησε την παρουσία του υποστηρίζοντας πως δεν υπήρχε έλεγχος των παριστάμενων και προτάσσοντας τη σημασία της διαφαινόμενης εκλογής δημάρχου.

Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις μετά τις αποκαλύψεις για τον ομοσπονδιακό βουλευτή της Αριστεράς, Φεράτ Κοτζάκ. Ο γιος του Ίσα Ρέμο, Φιράς, δημοσιοποίησε ανταλλαγή μηνυμάτων στο Instagram, όπου ο βουλευτής φαίνεται να στέλνει χαιρετισμούς στον πατέρα του, να ζητά προσωπική συνάντηση και να προωθεί υλικό από την Bundestag στο οποίο χαρακτήριζε «υστερική» τη συζήτηση για τις συμμορίες.

Παράλληλα, στο εκλογικό πάρτι ο κ. Κοτζάκ φωτογραφήθηκε με τον Ιμπραχίμ Ιμπραχίμ, στέλεχος του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PFLP), οργάνωσης που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μετά την κατακραυγή, ο βουλευτής αποστασιοποιήθηκε από δηλώσεις που εξυμνούν τη βία, ενώ ανακοίνωσε την προσωρινή απόσυρσή του από τα καθήκοντά του στην Bundestag και την Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων μέχρι να υπάρξει πλήρης διαφάνεια.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση των πιθανών κυβερνητικών εταίρων της Αριστεράς, επιβαρύνοντας το ήδη βεβαρυμένο κλίμα λόγω των κατηγοριών για αντισημιτική στάση στους κόλπους της. Η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Πρασίνων, Καταρίνα Ντρέγκε, ζήτησε τη διαγραφή του Κοτζάκ, ενώ ο ιστορικός ηγέτης του κόμματος, Γιόσκα Φίσερ, καθώς και ο πρωθυπουργός της Βάδης-Βυρτεμβέργης, Τζεμ Έτσντεμιρ, τάχθηκαν ξεκάθαρα κατά της συμμετοχής σε συγκυβέρνηση με την Αριστερά στο Βερολίνο. Παράλληλα, από την πλευρά του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), ο Ντιρκ Βίζε χαρακτήρισε απολύτως απαράδεκτη την αδελφοποίηση βουλευτή με το οργανωμένο έγκλημα και απαίτησε την επιβολή άμεσων συνεπειών.