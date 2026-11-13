Τραγική κατάληξη είχαν οι πολυήμερες έρευνες για τον εντοπισμό της 13χρονης Λίζα Τ., η οποία είχε εξαφανιστεί το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου στο Βερολίνο, ενώ κατευθυνόταν προς το σχολείο της.

Πέντε ημέρες αργότερα, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, η ανήλικη εντοπίστηκε νεκρή και δεμένη μέσα σε ένα ακατοίκητο σπίτι στην πόλη Μπαντ Φράιενβαλντε, περίπου 50 χιλιόμετρα μακριά από τη γερμανική πρωτεύουσα, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία.

Δίπλα στη σορό της βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένος ένας 22χρονος Γερμανός, ο οποίος θεωρήθηκε βασικός ύποπτος για την απαγωγή και τη δολοφονία της. Σύμφωνα με την Tagesspiegel, ο νεαρός φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι τη στιγμή που οι αστυνομικοί εισέβαλαν στο κτήριο και υπέκυψε στα τραύματά του το πρωί της Τετάρτης (11/11).

Το χρονικό της εξαφάνισης και ο τυχαίος εντοπισμός

Το πρωί της 3ης Νοεμβρίου, η 13χρονη έφυγε από το διαμέρισμα της οικογένειάς της στη συνοικία Μάρτσαν του Βερολίνου με προορισμό τη στάση του λεωφορείου, μόλις 400 μέτρα μακριά, για να μεταβεί στο σχολείο της κοντά στην πλατεία Μπάρνιμπλατς. Σύμφωνα με μαρτυρία φίλης της με την οποία αντάλλασσε μηνύματα εκείνη την ώρα, η συνομιλία τους διακόπηκε απότομα και έκτοτε η ανήλικη δεν απάντησε ξανά, ούτε επιβιβάστηκε ποτέ στο λεωφορείο. Παρά την τεράστια κινητοποίηση εκατοντάδων αστυνομικών με σκύλους, ελικόπτερο και υποβρύχιο drone, δεν υπήρξε κανένα ίχνος της επί πέντε ημέρες.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από καθαρή σύμπτωση την Κυριακή (8/11), όταν κάτοικος του Μπαντ Φράιενβαλντε ειδοποίησε την αστυνομία για διάρρηξη σε γειτονικό σπίτι που παρέμενε ακατοίκητο επί χρόνια. Μόλις οι αστυνομικοί μπήκαν στο κτήριο, άκουσαν έναν πυροβολισμό και εντόπισαν τη σορό της δεμένης έφηβης, όπως μετέδωσε η Die Welt, μαζί με τον βαριά τραυματισμένο 22χρονο.

Η νεκροψία-νεκροτομή ταυτοποίησε τη 13χρονη και έδειξε ότι είχε πεθάνει αρκετό χρόνο πριν από τον εντοπισμό της, χωρίς ωστόσο να προσδιοριστεί ακόμη η ακριβής αιτία θανάτου, ενώ κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν στην Bild ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαν ακούσει κραυγές από το σπίτι.

Το προφίλ του 22χρονου υπόπτου και τα ανοιχτά ερωτήματα

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 22χρονος διέμενε με τους γονείς του στη συνοικία Μάρτσαν, σε απόσταση μικρότερη των 800 μέτρων από το σπίτι της Λίζα, γνωρίζοντας καλά τη γειτονιά της, ενώ οι γονείς της πρώην συντρόφου του κατοικούν κοντά στο Μπαντ Φράιενβαλντε. Επιπλέον, ο νεαρός είχε απασχολήσει ξανά τις διωκτικές αρχές, καθώς από τον Ιανουάριο του 2025 βρισκόταν υπό έρευνα για υποψίες απόκτησης και κατοχής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ο εκπρόσωπος της Εισαγγελίας του Βερολίνου, Μίχαελ Πέτσολντ, χαρακτήρισε τον εντοπισμό του κοριτσιού καθαρή σύμπτωση, ενώ οι γερμανικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως ο ακριβής τρόπος θανάτου της 13χρονης, η τυχόν προηγούμενη γνωριμία της με τον 22χρονο και το ενδεχόμενο ύπαρξης συνεργού.