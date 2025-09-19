Την ώρα που ο μικρός Πέδρο έπαιζε αμέριμνος στην παραλία, ένα καβούρι μπήκε στο αυτί του. Το παιδί δεν αντιλήφθηκε τι ακριβώς είχε συμβεί, αλλά αργότερα αισθάνθηκε έντονη ενόχληση και πονοκέφαλο. Επίσης είχε πολύ έντονη τη δυσάρεστη αίσθηση, ότι κάτι κινούνταν στο εσωτερικό του αυτιού του.

Η μητέρα του , όπως ήταν αναμενόμενο ανησύχησε και τον μετέφερε στο πλησιέστερο ιατρικό κέντρο της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε, ότι ένα μικρό καβούρι είχε εισχωρήσει στο αυτί του.

*Oft gesehen* Schmerzen nach Strandbesuch: Ärzte entfernen kleinem Jungen Krabbe aus dem Ohr https://t.co/DgDzlurOss [Video] pic.twitter.com/olwfHScFLm — ntv Nachrichten (@ntvde) September 19, 2025

Με ειδική τσιμπίδα, οι γιατροί κατάφεραν να το αφαιρέσουν και να ανακουφίσουν τον μικρό Πέδρο από τον πόνο, ενώ στο βίντεο που δημοσίευσε η μητέρα του στο TikTok, ο μικρός φαίνεται να είναι έντονα αναστατωμένος και να αναρωτιέται με αγωνία: «Θα τυφλωθώ;», με τη μητέρα του να τον καθησυχάζει.

Σίγουρα για το μικρό αγοράκι ήταν μία έντονη εμπειρία που θα θυμάται τα επόμενα χρόνια, ευτυχώς όμως με αίσιο τέλος.

Stomach-churning moment doctor pulls a CRAB out of a boy’s ear after he felt something wriggling in his head following trip to the beach https://t.co/8mrIZ8tElO — Daily Mail (@DailyMail) September 18, 2025



Το καβούρι, εξακολουθούσε να κινείται πάνω στο κρεβάτι του παιδιού.