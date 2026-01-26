Όσοι τολμηροί επιχειρούν να βγουν έξω από το σπίτι τους, εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας στις ΗΠΑ, αντίκρισαν ένα περίεργο θέαμα, καθώς ένας άνδρας, χωρίς ρούχα, ξεκίνησε το τραγούδι.

Μελανιασμένος από το κρύο, τραγουδά ημίγυμνος

Η θερμοκρασία μπορεί να είναι κάτω από το μηδέν, όμως αυτό δεν πτόησε έναν άνδρα στις ΗΠΑ, να βγει έξω σε κεντρική πλατεία, μόνο με το εσώρουχό του, το καπέλο, τις μπότες του και μια… κιθάρα και ξεκίνησε να τραγουδά.

Όπως ήταν επόμενο, οι λίγοι περαστικοί που κυκλοφορούσαν στους δρόμους, μαζεύτηκαν γύρω του για να τον παρακολουθήσουν, έστω και αν ο ίδιος έχει αρχίσει να μελανιάζει από το κρύο.

