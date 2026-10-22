Με σύνθημα «Όχι περικοπές», δεκάδες χιλιάδες φοιτητές διαδήλωσαν σήμερα στο κέντρο της Βιέννης, διαμαρτυρόμενοι για τον προϋπολογισμό των πανεπιστημίων, που θεωρείται ανεπαρκής ώστε να καλύψει τον πληθωρισμό και το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης.

«Η εκπαίδευση είναι το μέλλον μας», «Η δημοκρατία χρειάζεται παιδεία» και «Η παιδεία δεν πρέπει να γίνει προνόμιο» έγραφαν στα πλακάτ που κρατούσαν οι συγκεντρωμένοι. Σύμφωνα με την εκτίμηση της Εθνικής Ένωσης Αυστριακών Φοιτητών (OH), που οργάνωσε την κινητοποίηση, οι διαδηλωτές ήταν τουλάχιστον 40.000, διπλάσιοι από τον αριθμό που ανέμενε η αστυνομία.

«Θέλουμε να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα για το πόσο σημαντική είναι η επαρκής χρηματοδότηση των πανεπιστημίων» είπε η Σελίνα Βινερόιτερ, η αντιπρόεδρος της OH, πριν ξεκινήσει η πορεία.

Η 21χρονη Άναμπελ, φοιτήτρια πληροφορικής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης, φοβάται ότι «θα μειώνουν συνεχώς τις επενδύσεις στην παιδεία, τόσο στο πανεπιστήμιο όσο και στα σχολεία», εξηγώντας ότι «η παιδεία είναι το σημαντικότερο για ένα κράτος και τους πολίτες του επειδή από αυτήν εξαρτώμαστε όλοι».

Την οργή των φοιτητών προκάλεσε η ανακοίνωση, το περασμένο Σαββατοκύριακο, ότι ο προϋπολογισμός για τα 23 δημόσια πανεπιστήμια της χώρας μεταξύ 2028-30 θα ανέλθει στα 16 δισεκ. ευρώ, την ώρα που οι πρυτανείες υπολογίζουν ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 18 δισεκ. για να διατηρηθεί το σημερινό επίπεδο σπουδών. Λόγω της μειωμένης χρηματοδότησης θα περικοπεί μία στις δέκα θέσεις εργασίας, θα περιοριστούν τα μαθήματα ενώ θα υπάρξουν και καθυστερήσεις στα ερευνητικά προγράμματα.

Οι πρυτάνεις προειδοποιούν, επίσης, και για τις συνέπειες στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, τόσο στην εκπαίδευση των μελλοντικών γιατρών όσο και στις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχουν.

Στη διαδήλωση της Βιέννης μετείχαν φοιτητές και εκπαιδευτικοί από όλη τη χώρα, ιδίως από το Σάλτσμπουργκ, το Ίνσμπρουκ και το Γκρατς.

Πολλά από τα πλακάτ εξέφραζαν την υποστήριξη των Αυστριακών φοιτητών στους Γάλλους μαθητές και φοιτητές που διαδηλώνουν εδώ και πολλές ημέρες. «Όλοι έχουμε τα ίδια προβλήματα, πρέπει να δείξουμε την αλληλεγγύη μας», είπε η Ντενίζ, μια 22χρονη φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής.