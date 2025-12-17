Η υπόθεση του 21χρονου Ντανίλο Κουζμίν, γιου του αναπληρωτή δημάρχου του Χαρκόβου, προκάλεσε σοκ και αποτροπιασμό τόσο στην Αυστρία όσο και στην Ουκρανία. Ο νεαρός, που ζούσε στη Βιέννη ως φοιτητής, έπεσε θύμα ενός αποτρόπαιου εγκλήματος, κατά το οποίο βασανίστηκε και πυρπολήθηκε ζωντανός μέσα στο αυτοκίνητό του. Η δολοφονία του φέρεται να διαπράχθηκε για την κλοπή κρυπτονομισμάτων αξίας 200.000 δολαρίων.

🤯 Beaten, tortured, and burned alive: Son of Kharkiv’s deputy mayor killed in Vienna over crypto 21-year-old Danylo Kuzmin, the son of Kharkiv’s deputy mayor, was murdered over $200,000 in cryptocurrency, Austria’s Kronen Zeitung reports. According to the outlet, he was lured… pic.twitter.com/dgUUMvkPG9 — NEXTA (@nexta_tv) December 16, 2025

Η εξαφάνιση και η σορός που εντοπίστηκε

Η οικογένεια του Ντανίλο έχασε επαφή μαζί του στις 25 Νοεμβρίου 2025. Ο νεαρός δεν συνήθιζε να μένει μόνος του για μεγάλα διαστήματα, γεγονός που ανησύχησε τους δικούς του. Σύντομα διαπίστωσαν ότι τα ψηφιακά πορτοφόλια του είχαν αδειάσει, γεγονός που τους ώθησε να δηλώσουν την εξαφάνισή του στις αστυνομικές Αρχές.

A brutal crime in Vienna 💔💔 21-year-old 🇺🇦Ukrainian student Danylo Kuzmin was tortured for several hours and then burned alive on the night of Nov 25–26, allegedly for ACCESS to a #Crypto wallet worth ‼️~$200,000‼️, acc. to media reports. The suspects named by the media are… pic.twitter.com/eRHlxxMrqi — Kyrylo Shevchenko (@KShevchenkoReal) December 16, 2025



Τις πρώτες ώρες της 26ης Νοεμβρίου, οι Αρχές ενημερώθηκαν για μια φωτιά σε ένα αυτοκίνητο στην περιοχή Ντόναουστατ της Βιέννης, κοντά σε γέφυρα. Όταν οι πυροσβέστες κατέφθασαν, εντόπισαν μια μαύρη Mercedes με ουκρανικές πινακίδες και στο πίσω κάθισμα του οχήματος, την απανθρακωμένη σορό του 21χρονου. Η ταυτοποίηση έγινε μέσω οδοντιατρικών στοιχείων.

Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι η φωτιά είχε προκληθεί με εύφλεκτο υγρό, ενώ το θύμα είχε υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς από χτυπήματα, ιδίως στο κεφάλι και τα δόντια. Η νεκροψία έδειξε ότι το 80% του σώματος του Κουζμίν είχε σοβαρά εγκαύματα, ωστόσο δεν υπήρχαν ίχνη καπνού στους πνεύμονές του, υποδεικνύοντας ότι ήταν ήδη νεκρός όταν πυρπολήθηκε.

This was Danylo Kuzmin. 💔 21 years old. Son of a Ukrainian Deputy Mayor. He was brutally murdered on Nov 26 in Vienna. The motive was $200k in crypto. They beat him for the passwords. Then they burned him alive in his own car. Why have we built a world where a human life is… pic.twitter.com/RPvjgTuxHg — Evan Luthra (@EvanLuthra) December 14, 2025

Το σχέδιο του φόνου: Βασανιστήρια για κωδικούς κρυπτονομισμάτων

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν ότι ο Κουζμίν είχε επισκεφθεί το πολυτελές ξενοδοχείο Sofitel, το βράδυ της 25ης Νοεμβρίου. Εκεί, στο υπόγειο γκαράζ του ξενοδοχείου, σημειώθηκε μια συμπλοκή. Ο Κουζμίν βρισκόταν εκεί με έναν 19χρονο Ουκρανό φοιτητή, ο οποίος ήταν γνωστός του και φαίνεται ότι τον εμπιστευόταν.

Όπως αποδείχθηκε, ο 19χρονος σε συνεργασία με έναν 45χρονο Ουκρανό, σκόπευαν να ληστέψουν τον Κουζμίν και να του αποσπάσουν τα κρυπτονομίσματά του. Ο 21χρονος είχε αναφέρει στον 19χρονο, ότι η οικογένειά του είχε σημαντική περιουσία σε ψηφιακά νομίσματα, γεγονός που αποτέλεσε το κίνητρο για τη δολοφονία, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πρώτες εκτιμήσεις.

🚨BREAKING: 🇺🇦 21-year-old Danylo Kuzmin, son of Ukrainian deputy mayor was murdered on november 26th in Vienna for $200,000 in crypto assets. He was beaten and forced to disclose his cryptocurrency wallet passwords, and burned alive in his car by two Ukrainian suspects. Be… pic.twitter.com/lENoJdAZ69 — Ash Crypto (@AshCrypto) December 14, 2025

Το βράδυ της 25ης Νοεμβρίου, ο Κουζμίν δέχθηκε άγρια επίθεση στο γκαράζ του ξενοδοχείου. Οι δράστες τον ξυλοκόπησαν, σπάζοντας σχεδόν όλα τα δόντια του, προκειμένου να του αποσπάσουν τους κωδικούς πρόσβασης στα ψηφιακά πορτοφόλια του. Υπό το καθεστώς πίεσης και βασανιστηρίων ο νεαρός αναγκάστηκε να αποκαλύψει τους κωδικούς.

Αφού οι δράστες πήραν ό,τι ήθελαν, μετέφεραν τον Κουζμίν στο πίσω κάθισμα της Mercedes του και τον οδήγησαν σε μια απομονωμένη περιοχή. Εκεί, περιέλουσαν το θύμα και το αυτοκίνητο με βενζίνη και έβαλαν φωτιά, καίγοντας τον ζωντανό.

Η κλοπή και η σύλληψη των δραστών

Μετά από την επίθεση, οι δράστες άδειασαν τα ψηφιακά πορτοφόλια του Κουζμίν, κλέβοντας περίπου 200.000 δολάρια. Εξάλλου, οι Αρχές ανακάλυψαν ότι οι δράστες μετέτρεψαν τα κρυπτονομίσματα σε μετρητά, με τον 19χρονο να έχει πάνω του 90.000 δολάρια κατά τη διάρκεια της σύλληψής του.

Η αστυνομία της Βιέννης, έχοντας ταυτοποιήσει τους δράστες, εξέδωσε διεθνή εντάλματα σύλληψης μέσω της Interpol και της Europol. Οι δύο ύποπτοι, ο 19χρονος Μπογκντάν Ρινζούκ και ο 45χρονος Ολεξάντρ Αγκόεφ, εγκατέλειψαν τη Βιέννη και πέρασαν τα σύνορα προς την Ουκρανία. Ωστόσο, εντοπίστηκαν στην Οδησσό και συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου, 29 Νοεμβρίου.

Σχέσεις και ιστορικό των δραστών

Ο 19χρονος Μπογκντάν Ρινζούκ προέρχεται από μια ισχυρή οικογένεια, με τον πατέρα του να είναι γνωστός επιχειρηματίας στην Ουκρανία. Η μητριά του είναι η Όλεσια Ιλαστούκ, η πρέσβειρα της Ουκρανίας στη Βουλγαρία, γεγονός που προσδίδει στο όνομα του Ρινζούκ, ιδιαίτερη βαρύτητα. Ο δεύτερος συλληφθείς, ο 45χρονος Ολεξάντρ Αγκόεφ, είχε προηγουμένως υπηρετήσει στο τελωνείο της Οδησσού. Μετά την απομάκρυνσή του από τη θέση αυτή, η αστυνομία εντόπισε στην κατοχή του, ένα μεγάλο ποσό σε μετρητά, που εκτιμάται ότι προέρχεται από την κλοπή.

Αντιπαράθεση και απαιτήσεις για διαφάνεια

Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην Ουκρανία, με πολλά μέσα ενημέρωσης να επικρίνουν την επιρροή ισχυρών οικογενειών και πολιτικών προσώπων στην υπόθεση, απαιτώντας διαφάνεια και δίκαιη τιμωρία. Ο 19χρονος Ρινζούκ, ως γιος ενός αμφιλεγόμενου επιχειρηματία, και ο Αγκόεφ, με το πρώην τελωνειακό αξίωμα, έχουν προκαλέσει την ανησυχία για πιθανή παρέμβαση ισχυρών προσώπων, στην έκβαση της δίκης.

Οι δύο δράστες, μετά την απολογία τους στην Ουκρανία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία και ληστεία, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε ισόβια κάθειρξη. Η υπόθεση αυτή αποτελεί ένα θλιβερό παράδειγμα της σκοτεινής πλευράς του πλούτου και της εξουσίας, αποδεικνύοντας ότι η έλλειψη ηθικής και η απληστία μπορεί να οδηγήσουν σε φρικτές εγκληματικές πράξεις.