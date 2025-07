Ένα 10χρονο αγόρι επέζησε από το ναυάγιο τουριστικού πλοίου στον κόλπο Χα Λονγκ του Βιετνάμ, που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 35 ανθρώπους.

Trapped in the boat as it capsized, the boy found refuge in an underwater air pocket, where he stayed and waited for help. #9News https://t.co/jrwS07FW7e

— 9News Australia (@9NewsAUS) July 21, 2025