Σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί το κεντρικό Βιετνάμ, καθώς ο τυφώνας Κατζίκι πλησιάζει επικίνδυνα τις ακτές της χώρας, συνοδευόμενος από ισχυρούς ανέμους ταχύτητας έως 160 χιλιομέτρων την ώρα, και τεράστια κύματα που φτάνουν τα 9,5 μέτρα, στον Κόλπο του Τονκίν.

Ο Κατζίκι είναι ο πέμπτος τυφώνας που πλήττει φέτος το Βιετνάμ και αναμένεται να φτάσει στην ξηρά, γύρω στις 13:00, τοπική ώρα, (09:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Υδρομετεωρολογικών Προβλέψεων της χώρας.

The eye of Typhoon #Kajiki (formerly #IsangPH) is now evident in the visible satellite imagery as it continues to intensify. Based on the forecast track from the Japan Meteorological Agency (JMA), it could challenge to become the strongest tropical cyclone to hit #Vietnam

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει εσπευσμένες επιχειρήσεις εκκένωσης, καθώς περίπου 325.000 πολίτες, από πέντε παραθαλάσσιες επαρχίες, απομακρύνονται από τις εστίες τους και φιλοξενούνται προσωρινά σε Σχολεία και άλλα δημόσια κτήρια, που λειτουργούν ως καταφύγια.

Στην πόλη Βιν, κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν πλημμύρες, με αποτέλεσμα το πρωί οι δρόμοι να είναι σχεδόν άδειοι και τα περισσότερα καταστήματα να έχουν κατεβάσει ρολά.

Οι κάτοικοι προσπαθούν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους, τοποθετώντας σάκους με άμμο μπροστά σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, περισσότεροι από 30.000 πολίτες, είχαν ήδη απομακρυνθεί.

Δύο εθνικά αεροδρόμια ανέστειλαν τη λειτουργία τους, ενώ ακυρώθηκαν περισσότερες από δέκα πτήσεις εσωτερικού.

Όλα τα αλιευτικά σκάφη στην ανατολική ακτογραμμή, έλαβαν εντολή να επιστρέψουν στα λιμάνια, για λόγους ασφαλείας.

Αν και η πρόβλεψη κάνει λόγο για εξασθένηση του τυφώνα μόλις πλήξει το έδαφος, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή.

Typhoon Kajiki is expected to make landfall in Vietnam on Monday with possible winds of up to 180km/hr The storm skirted past Hainan in China, where 320mm (12.6in ) of rain was forecast

Στην Κίνα, στο νησί Χαϊνάν, περίπου 20.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά, καθώς ο τυφώνας πέρασε από τις νότιες ακτές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας του Βιετνάμ, περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ή αγνοούνται φέτος λόγω φυσικών καταστροφών, με την οικονομική ζημία να υπερβαίνει τα 21 εκατομμύρια δολάρια.

Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο του 2023, ο τυφώνας Γιάγκι προκάλεσε καταστροφές άνω των 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αφήνοντας πίσω εκατοντάδες θύματα.