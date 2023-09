Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε πολυκατοικία στην πρωτεύουσα του Βιετνάμ, το Ανόι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, όπως μετέδωσαν σήμερα τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τις αστυνομικές αρχές της πόλης.

BREAKING NEWS: Apartment block fire in Vietnam leads to deaths of 30 people, say reports #news #vietnam #fire https://t.co/ZqObAgGrmJ

Η φωτιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ένα κτίριο εννέα ορόφων, με περίπου 150 ενοίκους, σύμφωνα με το επίσημο Πρακτορείο Ειδήσεων του Βιετνάμ (VNA), που μετέδωσε ότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο γύρω στις 2 τα ξημερώματα (τοπική ώρα σήμερα, 22.00 ώρα Ελλάδας χθες).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

A fire that burned in a 9-story apartment building in Vietnam’s capital has killed about 12 people #NewsBreak https://t.co/SnOl0ozTGg

— Robyn Maddox (@Ma92839164Robyn) September 13, 2023