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Τραγωδία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 21 Ιουλίου στο Βιετνάμ, όταν λεωφορείο 24 θέσεων τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον επτά επιβάτες.

Το όχημα εκτελούσε το δρομολόγιο από την επαρχία Λαμ Ντονγκ προς την πόλη Χο Τσι Μινχ όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, προσέκρουσε στο πλάι του δρόμου και πήρε φωτιά εν κινήσει.

Πολλοί από τους επιβαίνοντες παγιδεύτηκαν στις φλόγες, ενώ ακόμη πέντε άτομα διακομίστηκαν τραυματισμένα στο νοσοκομείο.

Βίντεο δείχνει το φλεγόμενο λεωφορείο:

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας, το όχημα προσέκρουσε στο πλάι του δρόμου ενώ βρισκόταν εν κινήσει, αμέσως μετά την πρόσκρουση, εκδηλώθηκε σφοδρή πυρκαγιά με αποτέλεσμα οι φλόγες να παγιδέψουν πολλούς επιβάτες στο εσωτερικό του οχήματος.

Ο μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός αναφέρει τουλάχιστον επτά νεκρούς, ενώ κρατικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνουν ότι ακόμη πέντε επιβάτες τραυματίστηκαν.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς και τον απεγκλωβισμό των θυμάτων.

Βίντεο δείχνει το λεωφορείο μετά την φωτιά:

Η αστυνομία διεξάγει εκτεταμένη έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την ανάφλεξη του λεωφορείου.

 

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