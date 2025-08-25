Η Villa Certosa, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ιδιοκτησίες στην Ιταλία και πρώην θερινή κατοικία του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ενδέχεται να αλλάξει χέρια, έναντι 500 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Sardegna Notizia 24.

Εάν ολοκληρωθεί η πώληση, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη αγοραπωλησία ακινήτου στη Σαρδηνία, τόσο από άποψη αξίας όσο και σημασίας.

Villa Certosa, un facoltoso arabo pronto ad acquistare la dimora cara a Silvio Berlusconi https://t.co/cicHFX1RHO — Repubblica (@repubblica) August 25, 2025

Χτισμένη τη δεκαετία του ’80, η εμβληματική έπαυλη εκτείνεται σε 120 εκτάρια με 4.500 τ.μ. κτισμένων χώρων, 120 δωμάτια, τέσσερα μπανγκαλόους, βοηθητικά κτήρια, θέατρο, πύργο, γυμναστήριο και εγκαταστάσεις θαλασσοθεραπείας.

Η τελευταία εκτίμηση της αξίας του ακινήτου το 2021, ανερχόταν σε 260 εκατομμύρια ευρώ.

Μετά τον θάνατο του Μπερλουσκόνι το 2023, η ιδιοκτησία παρέμεινε στην οικογένεια, χωρίς διάθεση άμεσης πώλησης.

Ωστόσο, η ανάθεση της διαχείρισής της στην Sotheby’s International Realty σε συνεργασία με την Knight Castle Real Estate, ενίσχυσε τις φήμες περί επικείμενης πώλησης.

Οι διαπραγματεύσεις φέρεται να γίνονται με Άραβα επενδυτή, η ταυτότητα του οποίου παραμένει άγνωστη.

Πέρα από την πολυτέλεια, η Villa Certosa αποτελεί και πολιτικό σύμβολο, καθώς φιλοξένησε κατά καιρούς ηγέτες όπως ο Πούτιν, ο Μπλερ και ο Μουμπάρακ, ενώ βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, λόγω αποκαλυπτικών φωτογραφιών, που τραβήχτηκαν χωρίς άδεια, τη δεκαετία του 2000.