Μία απίστευτη σκηνή διαδραματίστηκε πάνω από την παραλία Al Mamzar στο Ντουμπάι, όταν ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16E των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων φάνηκε στον ορίζοντα να καταδιώκει ένα ιρανικό επιθετικό drone Shahed-136 .

Πλάνα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σοκαρισμένους λουόμενους να κοιτάζουν τον ουρανό καθώς το drone πετάει χαμηλά, κυριολεκτικά πάνω από τα κεφάλια τους.

Μέσα σε δευτερόλεπτα, το F-16E μπαίνει στο προσκήνιο και εκτοξεύει αυτό που φαίνεται να είναι ένας πύραυλος AIM-9X Sidewinder, δηλαδή ένας πύραυλος με θερμική αναζήτηση, σχεδιασμένος για εμπλοκές κοντινής εμβέλειας, προς το drone.

Το επιθετικό drone καταστρέφεται στη συνέχεια λίγο μετά την εμπλοκή και το κλείδωμά του ως στόχος από το μαχητικό αεροσκάφος.