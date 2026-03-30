Αναστάτωση προκλήθηκε στη Βραζιλία, όταν ένα αεροσκάφος έχασε τον κινητήρα του, αμέσως μετά την απογείωση.

Το αεροπλάνο A330-300 της Delta Air Lines εκτελούσε πτήση από το Διεθνές Αεροδρόμιο São Paulo/Guarulhos Governor André Franco Montoro (GRU) προς την Ατλάντα (ATL), όταν αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Βραζιλία, καθώς το βράδυ της Κυριακής υπήρξε βλάβη στον αριστερό του κινητήρα.

Το αεροσκάφος επέστρεψε με ασφάλεια στο σημείο προέλευσής του, παρά την πυρκαγιά που ξεκίνησε εξαιτίας του σοβαρού τεχνικού προβλήματος που υπέστη.

Ένας παράγοντας που περιέπλεξε περαιτέρω την κατάσταση, ήταν το γεγονός ότι μόνο ένας διάδρομος προσγείωσης, ήταν ανοιχτός κατά τη διάρκεια του συμβάντος. Σύμφωνα με στοιχεία του Flightradar24, η πτήση αυτή πραγματοποιείται καθημερινά και έχει χρόνο πτήσης εννέα ώρες και 58 λεπτά.

Πιο συγκεκριμένα, λέγεται ότι το Airbus υπέστη βλάβη στον αριστερό κινητήρα κατά την απογείωση, με τον πύργο ελέγχου να προειδοποιεί το πλήρωμά του ότι «έχετε πιάσει φωτιά στο φτερό σας».

Από τα φλεγόμενα συντρίμμια που έπεσαν από τον ουρανό, ξεκίνησε πυρκαγιά και σε θάμνους στον διάδρομο προσγείωσης. Ωστόσο, σημειώνεται πως δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

Ένας εκπρόσωπος της Delta δήλωσε:

«Η πτήση 104 της Delta από το Σάο Πάολο προς την Ατλάντα επέστρεψε στο αεροδρόμιο λίγο μετά την απογείωση το βράδυ της Κυριακής, μετά από πρόβλημα με τον αριστερό κινητήρα του αεροσκάφους. Το Airbus A330-300 προσγειώθηκε με ασφάλεια και το υποδέχτηκε η ARFF, στη συνέχεια οι επιβάτες [272 συν 14 μέλη πληρώματος] μεταφέρθηκαν με λεωφορείο στον τερματικό σταθμό».