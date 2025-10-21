Ένα βίντεο του Αμερικανού δημοσιογράφου Jasper Nathaniel, στην περιοχή Turmus Ayya της Δυτικής Όχθης, καταγράφει μια από τις συχνές επιθέσεις που δέχονται Παλαιστίνιοι πολίτες από Ισραηλινούς εποίκους. Όπως φαίνεται στο βίντεο, μερικοί Ισραηλινοί έποικοι με καλυμμένα πρόσωπα χτυπούν με ρόπαλα και ξυλοκοπούν Παλαιστίνιους αγρότες κατά τη διάρκεια της συγκομιδής των ελιών.

Το περιστατικό έγινε στις 19 Οκτωβρίου. Ο δημοσιογράφος αρχικά παρακολουθεί την επίθεση από το εσωτερικό του αυτοκινήτου, στη συνέχεια κατεβαίνει και βοηθά τα θύματα, μεταξύ των οποίων και μια ηλικιωμένη γυναίκα.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: Instagram