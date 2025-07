Η 45χρονη Αντρέα Ντουμίτρου από τη Ρουμανία και η 21χρονη κόρη της Σαμπρίνα Στάρμαν, επιτέθηκαν άγρια στην επίσης 21χρονη φοιτήτρια Τζέιντα ΜακΦέρσον στη Νέα Υόρκη, διεκδικώντας μια θέση πάρκινγκ.

Τα αίματα άναψε η κίνηση της 21χρονης φοιτήτριας να παρκάρει σε θέση που κρατούσε για την 45χρονη μια φίλη της.

Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο, πρώτη να επιτίθεται η 21χρονη κόρη της Ρουμάνας αρπάζοντας από τα μαλλιά τη συνομήλική της φοιτήτρια.

‘A mother-daughter duo and a man allegedly attacked a driver after she attempted to remove trash cans blocking a parking spot in Queens.’

