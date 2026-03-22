Βίντεο από εξωατμοσφαιρική αναχαίτιση πυραύλου που εξαπέλυσε το Ιράν, εναντίον του Ισραήλ, είδε το φως της δημοσιότητας.
🇺🇸🇮🇱 Israel’s Arrow 3 killed an Iranian missile in space before it reached Dimona.
Exo-atmospheric intercept on camera.
That’s as high as defense gets.pic.twitter.com/M4VlR6M3sc https://t.co/n4g2wRVk5O
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 22, 2026
Η εξωατμοσφαιρική αναχαίτιση αφορά την κατάρριψη εχθρικών βαλλιστικών πυραύλων, συνήθως μεγάλου βεληνεκούς, κατά τη διάρκεια της μεσαίας φάσης της πτήσης τους, όταν δηλαδή βρίσκονται εκτός της ατμόσφαιρας της Γης, στο διάστημα.
Η αναχαίτιση έγινε με το arrow 3, το ισραηλινό εξωατμοσφαιρικό υπερηχητικό αντιβαλλιστικό σύστημα, το οποίο, μαζί με τα Arrow 2 και David’s Sling, αναλαμβάνει την αντιμετώπιση βαλλιστικών απειλών.
Πρόκειται για την όγδοη ιρανική επίθεση κατά του Ισραήλ, από το πρωί.
Από τη συγκεκριμένη επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Σημειώνεται ότι σειρήνες ακούστηκαν νωρίτερα στη Ντιμόνα και σε άλλες κοντινές πόλεις, ενώ από τις χθεσινοβραδινές επιθέσεις σκοτώθηκε ένας άνδρας 60 ετών και τραυματίστηκαν δεκάδες άτομα.
Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε τη γέφυρα Κασμίγια στον νότιο Λίβανο.
Νωρίτερα ο Πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, δήλωσε ότι «Οι επιθέσεις του Ισραήλ στις υποδομές της χώρας αποτελούν προοίμιο χερσαίας εισβολής».
Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, απάντησε με αιχμηρό τόνο στις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ξεκαθαρίζοντας πως η χώρα του δεν πρόκειται να υποχωρήσει υπό πίεση, και ότι θα «αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα τις παράλογες απειλές στο πεδίο της μάχης».
Το βράδυ της Κυριακής έγινε επίσης γνωστό ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Γερμανού Καγκελαρίου Μερτς με τον Ντόναλντ Τραμπ, για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Διαβάστε και εδώ τις εξελίξεις.
Δείτε live εικόνα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή:
Αραγτσί: Τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι κλειστά
«Τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι κλειστά. Τα πλοία διστάζουν επειδή οι ασφαλιστικές εταιρείες φοβούνται τον πόλεμο που εσείς ξεκινήσατε – όχι το Ιράν», αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο πουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί και συνεχίζει:
«Καμία ασφαλιστική εταιρεία – και κανένας Ιρανός – δεν θα επηρεαστεί από περισσότερες απειλές. Δοκιμάστε να δείξετε σεβασμό. Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την ελευθερία του εμπορίου. Σεβαστείτε και τις δύο – αλλιώς μην περιμένετε καμία»…
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Σάντσεθ: Η Ισπανία απαιτεί το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
«Η κυβέρνηση της Ισπανίας απαιτεί το άνοιγμα του Ορμούζ και τη διατήρηση όλων των ενεργειακών εγκαταστάσεων της Μέσης Ανατολής», έγραψε ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Βρισκόμαστε σε ένα παγκόσμιο σημείο καμπής. Περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια μακροχρόνια ενεργειακή κρίση για όλη την ανθρωπότητα. Ο κόσμος δεν πρέπει να πληρώσει τις συνέπειες αυτού του πολέμου». Ο Σάντσεθ δεν ανέφερε συγκεκριμένα το Ιράν ή τις ΗΠΑ.
The Government of Spain demands the opening of Hormuz and the preservation of all the energy sites of the Middle East.
We stand at a global tipping point. Further escalation could trigger a long-term energy crisis for all humanity.
The world should not pay the consequences of…
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 22, 2026
Ο Παχλαβί ζητά την προστασία της πολιτικής υποδομής του Ιράν
Ο Ρεζά Παχλαβί, πρώην διάδοχος του θρόνου του Ιράν και εξόριστος, κάλεσε μέσω X για την προστασία της πολιτικής υποδομής της χώρας εν μέσω πολέμου.
«Η πολιτική υποδομή του Ιράν ανήκει στον λαό και αποτελεί το κεφάλαιο για το μέλλον ενός ελεύθερου Ιράν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η υποδομή του καθεστώτος χρησιμοποιείται ως «μηχανή καταπίεσης».
Ο Παχλαβί ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να στοχεύουν τον μηχανισμό καταπίεσης της κυβέρνησης, χωρίς να πλήττουν τις ζωτικές υποδομές που χρειάζονται οι πολίτες για την ανασυγκρότηση της χώρας.
Τους τελευταίους μήνες, έχει ενθαρρύνει εξεγέρσεις και την ανατροπή της κυβέρνησης.
Τηλεφωνική επικοινωνία Κάλας - Αραγτσί
Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, και της Επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις «τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή μετά τις συνεχιζόμενες παράνομες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, καθώς και στις πολιτικές, ασφαλιστικές και ανθρωπιστικές συνέπειές τους».
Επιπλέον, τα δύο μέρη αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις επιπτώσεις αυτών των εξελίξεων στην περιφερειακή σταθερότητα και τη διεθνή ασφάλεια, υπογραμμίζοντας την ανησυχητική τάση κλιμάκωσης των εντάσεων στην περιοχή.
Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε σε ένα κλίμα ανταλλαγής απόψεων για τις δυνατότητες αντιμετώπισης των προκλήσεων που επηρεάζουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.
گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه #اروپا
در تماس تلفنی سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آخرین تحولات منطقه در پی تداوم حملات نامشروع آمریکا و اسرائیل علیه ایران و پیامدهای سیاسی، امنیتی و… pic.twitter.com/v1izklF4of
— وزارت امور خارجه (@IRIMFA) March 22, 2026
Λίβανος: Ο ισραηλινός στρατός «θα εντείνει τις στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις»
Ο ισραηλινός στρατός «θα εντείνει τις στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις» και τα πλήγματα στον Λίβανο, προειδοποίησε ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου στρατηγός Εγιάλ Ζαμίρ.
«Η επιχείρηση κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ μόλις ξεκίνησε (…) Πρόκειται για μία μακρόπνοη επιχείρηση και είμαστε έτοιμοι για αυτήν», δηλώνει σε ανακοίνωσή του.
«Ετοιμαζόμαστε τώρα να ενισχύσουμε τις στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις και τα πλήγματα, κατ’ εφαρμογήν δομημένου σχεδίου. Δεν θα σταματήσουμε πριν απωθηθεί μακριά από τα σύνορα η απειλή και διασφαλισθεί μακροπρόθεσμη ασφάλεια για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ».
Η Χεζμπολάχ προσπαθεί να χτυπήσει στρατηγικές ισραηλινές υποδομές
Το Ισραήλ πιστεύει ότι η Χεζμπολάχ προσπαθεί να σημειώσει ένα βασικό επίτευγμα στη σύγκρουσή της με το Ισραήλ, χτυπώντας ευαίσθητες ισραηλινές υποδομές στο εγγύς μέλλον, αναφέρει το Channel 12.
Το ρεπορτάζ προσθέτει ότι η Χεζμπολάχ θα είναι πρόθυμη να ακολουθήσει μια διπλωματική οδό για τον τερματισμό των μαχών στον Λίβανο μόνο εάν μια τέτοια συμφωνία έρθει ως μέρος μιας ευρύτερης περιφερειακής συμφωνίας που περιλαμβάνει τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.
Τρεις επιδρομές στόχευσαν Ιρακινούς μαχητές νότια της Βαγδάτης
Τρεις επιδρομές νότια της πρωτεύουσας του Ιράκ, Βαγδάτης, στόχευσανν μαχητές του πρώην παραστρατιωτικού συνασπισμού Χασέντ αλ-Σαάμπι, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.
Η συμμαχία, γνωστή και ως Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης (PMF), αποτελεί μέρος των τακτικών ενόπλων δυνάμεων του Ιράκ, αλλά περιλαμβάνει και ορισμένες φιλοϊρανικές ομάδες.
«Μονάδες του PMF έγιναν στόχος επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αεροπορικών επιδρομών, με τρεις επιδρομές σε διαφορετικές τοποθεσίες», αναφέρει ανακοίνωση από μια τοπική μονάδα έκτακτης ανάγκης, προσθέτοντας ότι οι θέσεις ήταν εγκαταλελειμμένες και δεν υπήρξαν θύματα.
Λευκός Οίκος: Η επιχείρηση για τα Στενά του Ορμούζ θα διαρκέσει εβδομάδες
Ο Λευκός Οίκος φέρεται να ενημέρωσε το Ισραήλ ότι η επικείμενη στρατιωτική επιχείρηση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ενδέχεται να διαρκέσει εβδομάδες, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησαν ότι δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν να κρατήσει όμηρο τον διεθνή ενεργειακό εφοδιασμό.
Οι αναφορές σημειώνουν ότι, εάν το Ιράν δεν ανταποκριθεί στην 48ωρη προθεσμία που έθεσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για το άνοιγμα των Στενών, η στρατιωτική σύγκρουση ενδέχεται να παραταθεί ώστε να δοθεί χρόνος για την αμερικανική επιχείρηση.
Αμερικανοί αξιωματούχοι, όπως μεταδίδουν τα ισραηλινά μέσα, φέρονται να τόνισαν ότι απαιτείται αλλαγή στρατηγικής. «Θα το χρησιμοποιήσουμε για να τους κάνουμε να καταρρεύσουν από μέσα», ανέφεραν, καταδεικνύοντας την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να αποτρέψουν το Ιράν από το να κρατά όμηρο τον κόσμο μέσω των Στενών.
Ο αριθμός των τραυματιών σε επίθεση εποίκων σε χωριό της Δυτικής Όχθης αυξάνεται σε 9
Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος αναφέρει ότι ο αριθμός των τραυματιών σε επίθεση εποίκων στο χωριό Ντέιρ Χατάμπ στη βόρεια Δυτική Όχθη έχει αυξηθεί σε εννέα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ένας από τους τραυματίες πυροβολήθηκε από εποίκους.
Προηγούμενες αναφορές ανέφεραν ότι οι έποικοι έβαλαν φωτιά σε πολλά οχήματα και κατασκευές στο χωριό, μετά τον θάνατο χθες ενός 18χρονου Ισραηλινού σε σύγκρουση οχημάτων. Το περιστατικό διερευνάται ως πιθανή τρομοκρατική επίθεση.
Αρχηγός των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων: Ο αγώνας κατά της Χεζμπολάχ «μόλις ξεκίνησε»
Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, λέει ότι η μάχη κατά της Χεζμπολάχ «μόλις ξεκίνησε» και μετά τον πόλεμο με το Ιράν, η οργάνωση του Λιβάνου θα παραμείνει «απομονωμένη».
«Το Ιράν είναι η κύρια προσπάθειά μας και η βόρεια αρένα είναι μια άλλη κεντρική αρένα. Είναι αλληλένδετα. Η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ αποτελεί κεντρικό πληρεξούσιο του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος και έκανε ένα σοβαρό λάθος όταν επέλεξε να συμμετάσχει στην εκστρατεία κατά του Ισραήλ. Αυτή η επιλογή βλάπτει το ίδιο και το Κράτος του Λιβάνου στο σύνολό του», δήλωσε χθες ο Ζαμίρ, ενώ ενέκρινε σχέδια μάχης στη Βόρεια Διοίκηση.
«Το μήνυμα είναι σαφές: Δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο για το καθεστώς και τους πληρεξουσίους του, οποιαδήποτε απειλή για τους Ισραηλινούς πολίτες θα αντιμετωπιστεί με μια αποφασιστική, ακριβή και ισχυρή απάντηση», είπε, σύμφωνα με σχόλια που δημοσιεύθηκαν σήμερα από τον στρατό.
«Τις τελευταίες εβδομάδες, έχουμε πετύχει σημαντικά επιτεύγματα. Έχουμε χτυπήσει περισσότερους από 2.000 στόχους, δεκάδες αποθήκες όπλων και έχουμε εξαλείψει εκατοντάδες τρομοκράτες», δήλωσε ο Ζαμίρ, προσθέτοντας ότι «η εκστρατεία κατά της Χεζμπολάχ μόλις ξεκίνησε».
«Στο τέλος της εκστρατείας στο Ιράν, η Χεζμπολάχ θα μείνει μόνη και απομονωμένη. Πρόκειται για μια παρατεταμένη εκστρατεία και είμαστε προετοιμασμένοι γι’ αυτήν», είπε.
Ο Ζαμίρ είπε ότι ο στρατός ετοιμάζεται να «εμβαθύνει» την χερσαία επίθεσή του στο νότιο Λίβανο και τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον της τρομοκρατικής ομάδας: «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να απομακρυνθεί η απειλή από τα σύνορα και να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ασφάλεια για τους κατοίκους του βορρά».
«Είμαστε προετοιμασμένοι για μια μακρά εκστρατεία και θα συνεχίσουμε να ενεργούμε όπως απαιτείται, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, για να διασφαλίσουμε τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια των κατοίκων του βορρά», πρόσθεσε.
Το Ιράν χρησιμοποιεί εκτοξεύσεις «τύπου δορυφόρων» για να διπλασιάσει το βεληνεκές πυραύλων, προειδοποιεί ο πρώην επικεφαλής της αεροπορικής άμυνας των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων
Η εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από το Ιράν σε απόσταση περίπου 4.000 χιλιομέτρων, η οποία ξεπέρασε το βεληνεκές των 2.000 χιλιομέτρων, πιθανότατα προήλθε από τη χρήση βαλλιστικού πυραύλου που χρησιμοποιεί μια διαδικασία εκτόξευσης δύο σταδίων, παρόμοια με δορυφόρο, δήλωσε ο πρώην αρχηγός της αεράμυνας των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Ταξίαρχος Ραν Κότσαβ, στην εφημερίδα The Jerusalem Post την Κυριακή.
Ο Κότσαβ δήλωσε ότι η εκτόξευση «διπλασίασε την αποδεδειγμένη ικανότητα εν μία νυκτί» αυτού που θα μπορούσε να κάνει το Ιράν όταν στόχευσε την κοινή βάση Ηνωμένου Βασιλείου-ΗΠΑ στο Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό.
Απηχώντας τη δήλωση του αρχηγού του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ, το Σάββατο το βράδυ ότι η πρόσθετη απόσταση πιθανότατα προήλθε από ένα όχημα εκτόξευσης που χρησιμοποιούσε πολλαπλά στάδια, ο Κότσαβ σημείωσε ότι το Ιράν εργάζεται εδώ και χρόνια πάνω σε τέτοιες τεχνολογίες εκτόξευσης δύο σταδίων για να προσπαθήσει να στείλει δορυφόρους στο διάστημα.
Επί χρόνια, τόσο το Ισραήλ όσο και οι ΗΠΑ προειδοποιούσαν ότι οι ιρανικές δοκιμές δορυφόρων θα μπορούσαν να αποδειχθούν ότι έχουν στοιχεία διπλής χρήσης, οδηγώντας σε διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους, τόσο συμβατικούς όσο και πυρηνικούς.
Ενώ η Ισλαμική Δημοκρατία αρνούνταν πάντα αυτή την πιθανότητα, είναι πιθανό η εκτόξευση του Σαββάτου να αποκάλυψε ένα παράνομο πρόγραμμα που λειτουργούσε εδώ και χρόνια ακριβώς για αυτούς τους σκοπούς.
Συζητώντας διαφορετικά σενάρια, ο Κότσαβ, ο οποίος αργότερα έγινε και ο επικεφαλής εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, δήλωσε ότι ήταν πιθανό το είδος του πυραύλου που χρησιμοποιήθηκε να είναι ένας τροποποιημένος βαλλιστικός πύραυλος R 27 της εποχής της ΕΣΣΔ.
Ο R 27 εκτοξεύτηκε κυρίως από την ΕΣΣΔ από υποβρύχια και ενδεχομένως είχε πυρηνικές δυνατότητες, αλλά το Ιράν θα μπορούσε να τον είχε τροποποιήσει για να εκτοξεύεται από μια χερσαία πλατφόρμα.
Ο Κότσαβ δήλωσε ότι η Βόρεια Κορέα έχει χρησιμοποιήσει έναν πύραυλο που προέρχεται από παρόμοιο τεχνολογικό υπόβαθρο, ο οποίος έχει αποδείξει την ικανότητά του να φτάσει περίπου τα 3.000 χιλιόμετρα.
Εάν ο πύραυλος προερχόταν από το υπόβαθρο της οικογένειας R 27, ο Κότσαβ είπε ότι συνήθως θα φέρει κεφαλή 1,5-2 τόνων εκρηκτικών.
Σύμφωνα με τον Κότσαβ, ένας τρόπος με τον οποίο ο πύραυλος θα μπορούσε να έχει επεκταθεί το βεληνεκές του από 3.000 σε 4.000 χιλιόμετρα θα μπορούσε να είναι εάν ένα μυστικό πρόγραμμα εργαζόταν για την εκτόξευση του πυραύλου με μια πολύ ελαφρύτερη κεφαλή.
Με άλλα λόγια, αν η κεφαλή είναι ελαφρύτερη, τότε και ο πύραυλος είναι ελαφρύτερος και θα μπορούσε να ταξιδέψει μακρύτερα σε μικρότερο χρόνο χρησιμοποιώντας την ίδια ποσότητα ενέργειας και μια παρόμοια διαδικασία εκτόξευσης.
Μια άλλη πιθανότητα που έχει συζητηθεί είναι μια τροποποιημένη κλάση Khorramshahr-4.
Κάθε ευρωπαϊκή χώρα βρίσκεται πλέον εντός της εμβέλειας του Ιράν
Η Τεχεράνη ισχυρίζεται εδώ και καιρό ότι έχει μέγιστο βεληνεκές περίπου 2.000 χιλιομέτρων.
«Από μηχανικής άποψης, οι βαλλιστικοί πύραυλοι εξέρχονται από την ατμόσφαιρα σε εξωατμοσφαιρική πτήση πριν εισέλθουν ξανά», εξήγησε περαιτέρω ο Κότσαβ.
Επιπλέον, είπε ότι «η φυσική της τροχιάς σημαίνει ότι [οι πύραυλοι] μπορούν να χτυπήσουν από οποιοδήποτε αζιμούθιο – βορρά, ανατολικά, δυτικά ή νότια – καθιστώντας άσχετη την κατευθυντική προέλευση. Κατά συνέπεια, το Λονδίνο, το Παρίσι, το Βερολίνο και κάθε άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα βρίσκονται πλέον εντός αξιόπιστης ιρανικής εμβέλειας».
Είναι σημαντικό ότι ο Ζαμίρ είχε κατονομάσει το Παρίσι και το Βερολίνο, αλλά ο Κότσαβ πρόσθεσε ότι το Λονδίνο βρίσκεται επίσης εντός εμβέλειας.
«Αυτή η κλιμάκωση αλλάζει ριζικά τον υπολογισμό της απειλής: η Μέση Ανατολή δεν είναι πλέον ένα γεωγραφικά περιορισμένο θέατρο. Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει την ιρανική βαλλιστική ικανότητα ως άμεσο ηπειρωτικό κίνδυνο», είπε ο Κότσαβ.
Επιπλέον, είπε ότι όσον αφορά την άμυνα του Ηνωμένου Βασιλείου, η χώρα «διαθέτει εξελιγμένα ναυτικά μέσα ικανά να αναπτύξουν αναχαιτιστικά SM-3 και συμμετέχει στην ολοκληρωμένη αεροπορική και πυραυλική άμυνα του ΝΑΤΟ».
Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει ένα ειδικό, επίγειο εξωατμοσφαιρικό στρώμα συγκρίσιμο με τις λειτουργικές συστοιχίες Arrow-3 της Γερμανίας (που αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά στα τέλη του 2025, με σημαντική επέκταση βάσει σύμβασης).»
Η ευρύτερη κάλυψη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ παραμένει άνιση και ανεπαρκής έναντι των επιθέσεων κορεσμού ή μεγάλου βεληνεκούς, προειδοποίησε ο Κότσαβ, τονίζοντας ότι «η εποχή του στρατηγικού εφησυχασμού έχει τελειώσει».
Για να φτάσει στις ΗΠΑ, το Ιράν θα πρέπει να επεκτείνει το βεληνεκές των πυραύλων του στα 10.000 χιλιόμετρα.
Αλλά αν το Ιράν έχει κατακτήσει μια εκτόξευση δύο σταδίων στο διάστημα, αυτή η δεξιότητα θεωρείται συχνά πιο δύσκολη από την επέκταση του βεληνεκούς ενός ICBM ακόμη περισσότερο, αφού έχουν μαθευτεί οι δεξιότητες εκτόξευσης δύο σταδίων.
Ένα αναπάντητο ερώτημα είναι πώς το Ισραήλ δεν εντόπισε αυτόν τον ιδιαίτερα απειλητικό πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς για τρεις εβδομάδες.
Στις 16 Μαρτίου, σε μια εξαιρετικά σπάνια δημόσια δήλωση, ένας αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων από τη Μονάδα 9900 δήλωσε ότι το Ισραήλ κατέστρεψε μια ιρανική βάση που επικεντρωνόταν στην κατασκευή τεχνολογιών για την κατάρριψη δορυφόρων που ανήκουν στο Ισραήλ και σε άλλους αντιπάλους.
Σύμφωνα με τον αξιωματικό της μυστικής υπηρεσίας δορυφορικών πληροφοριών των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, ο στόχος της επίθεσης ήταν η διατήρηση της υπεροχής του Ισραήλ στο διάστημα, ειδικά όσον αφορά την επιτήρηση μέσω δορυφόρων.
Η τοποθεσία χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του ιρανικού Chamran 1 (ενός δορυφόρου επίδειξης τεχνολογίας χαμηλής τροχιάς), που κατασκευάστηκε από τις βιομηχανίες ηλεκτρονικών του ιρανικού Υπουργείου Άμυνας και εκτοξεύτηκε στο διάστημα με πύραυλο που κατασκευάστηκε από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) τον Σεπτέμβριο του 2024, ανέφεραν τότε τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.
Η έκθεση περιέγραφε το συμβάν ως τη δεύτερη συγκρίσιμη εκτόξευση για την τοποθέτηση δορυφόρου σε τροχιά με τον πύραυλο.
Εκείνη την εποχή, η Τεχεράνη αναγνώρισε τον πύραυλο που έφερε δορυφόρο ως τον Qaem-100, τον οποίο το IRGC χρησιμοποίησε ξανά τον Ιανουάριο για μια ακόμη επιτυχημένη εκτόξευση.
Ο πύραυλος στερεού καυσίμου τριών σταδίων φέρεται να έθεσε τον δορυφόρο Chamran-1, βάρους 60 κιλών (132 λίβρες), σε τροχιά 550 χιλιομέτρων (340 μιλίων).
Η αξιολόγηση παγκόσμιας απειλής του 2024 από την αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών προειδοποίησε ότι η ανάπτυξη οχημάτων εκτόξευσης δορυφόρων από το Ιράν «θα συντομεύσει το χρονοδιάγραμμα» για την ανάπτυξη ενός διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM).
Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις επιτέθηκαν στις 8 Μαρτίου στο Αρχηγείο Αεροδιαστημικής Δύναμης του IRGC για εκτόξευση δορυφόρων, τεχνολογίας με πιθανή διπλή χρήση για ενσωμάτωση σε μελλοντικές προσπάθειες ανάπτυξης πυρηνικών όπλων, τα οποία θα μπορούσαν να εκτοξευθούν σε μεγάλη εμβέλεια στο διάστημα και να χτυπήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το αρχηγείο είχε χρησιμοποιηθεί από το IRGC για την προώθηση των αεροδιαστημικών προσπαθειών του, συμπεριλαμβανομένης της εκτόξευσης του δορυφόρου Khayyam το 2022, η οποία εκτοξεύτηκε με επιτυχία από το Ιράν χρησιμοποιώντας έναν ρωσικό πύραυλο Soyuz από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν.
Δεδομένης όλης της ενέργειας που έχει επενδύσει ο IDF σε πλήγματα σε αεροδιαστημικές εγκαταστάσεις, δεν είναι σαφές γιατί έχασε αυτόν τον συγκεκριμένο πύραυλο, εκτός από το ότι πιθανώς το Ιράν κατάφερε να αποκρύψει την ύπαρξη του πυραύλου από το Ισραήλ.
Τα έξι σημεία της ειρηνευτικής συμφωνίας που επεξεργάζεται ο Τραμπ – Άγνωστος Χ ο συνομιλητής του
Παράλληλα με τις εκατέρωθεν επιθέσεις στη Μέση Ανατολή, υπάρχει μια παρασκηνιακή πρωτοβουλία διαβουλεύσεων εκ μέρους των Αμερικανών. Σύμφωνα με το Αxioς που φέρνει και τις λεπτομέρειες στο φως της δημοσιότητας, η ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ, με επικεφαλής τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρετ Κούσνερ, επεξεργάζεται μία πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με έξι όρους προς την Τεχεράνη.
Συγκεκριμένα, πρώτος όρος είναι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Ακολουθούν άλλοι πέντε: Η διακοπή του πυραυλικού προγράμματος του Ιράν για πέντε χρόνια, ο μηδενικός εμπλουτισμός ουρανίου, και παροπλισμός των πυρηνικών εγκαταστάσεων σε Νατάνζ, Ισφαχάν και Φορντό.
Και τις τρεις αυτές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τις είχε πλήξει οι Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο των δώδεκα ημερών το περασμένο καλοκαίρι.
Φυσικά, η πιθανή ειρηνευτική συμφωνία περιλαμβάνει αυστηρά πρωτόκολλα επιτήρησης ώστε να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα προχωρήσει σε ανάπτυξη πυρηνικού όπλου και βεβαίως καμία χρηματοδότηση προς τον άξονα της αντίστασης, κυρίως σε Χεζμπολάχ στο Λίβανο, στους Χούθι στην Υεμένη και τη Χαμάς στη Γάζα.
Αν αυτοί οι όροι δύσκολα θα γίνουν αποδεκτοί από την Τεχεράνη, το βασικό πρόβλημα που έχουν οι Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρετ Κούσνερ, είναι με ποιόν θα διαπραγματευτούν. Επίσης θεωρούν πως ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν, ο Μοζντάμπα Χαμενεΐ, είναι άφαντος και πλήρως ελεγχόμενος από τους φρουρούς και όχι το αντίθετο ενώ πιστεύουν ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί είναι στην ουσία ένας απλός διαβιβαστής μηνυμάτων.
Μέσα σε αυτή την αυστηρά ελεγχόμενη από τους φρουρούς εξουσία δεν έχουν, όπως αφήνουν να εννοηθεί, με ποιόν να συνομιλήσουν, να βρουν δηλαδή συνομιλητή με πιο μετριοπαθές προφίλ,που θα μπορούσε όμως να επηρεάσει τη στάση του Ιράν.
Η ομάδα του Τραμπ, ωστόσο, υπολογίζει στην πίεση του πολέμου και πιστεύουν ότι ακόμα και το τωρινό καθεστώς, εάν επιβιώσει, θα αναγκαστεί να προσέλθει κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, στο τραπέζι του διαλόγου και μάλιστα με συμβιβαστική διάθεση.
Ιρανοί δημοσιογράφοι ισχυρίστηκαν ότι η Τεχεράνη ελέγχει τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ
Δύο Ιρανοί δημοσιογράφοι πήγαν στην μέση των Στενών του Ορμούζ και τράβηξαν ένα βίντεο, με το οποίο ισχυρίστηκαν ότι η Τεχεράνη δίνει άδεια στα πλοία για να περάσουν από το σημείο.
«Μπορούμε να δούμε πλοία να σβήνουν τις μηχανές τους, προκειμένου να πάρουν άδεια από το Ιράν για να περάσουν» ανέφεραν μεταξύ άλλων σε ανάρτησή τους, θέλοντας ουσιαστικά να απαντήσουν στις δηλώσεις του Αμερικανού πρόέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ότι «Το Ιράν έχει τελειώσει»…
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Λίβανος: Το Ισραήλ επιτίθεται με βόμβες λευκού φωσφόρου
Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε ότι ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν σε βομβαρδισμό της πόλης Νακούρα, στον νότιο Λίβανο, κάνοντας χρήση βομβών λευκού φωσφόρου.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην περιοχή βρίσκονται σε εξέλιξη και χερσαίες συγκρούσεις, με αναφορές για μάχες μεταξύ ισραηλινών στρατευμάτων και μαχητών της Χεζμπολάχ εντός της πόλης…
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες από πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ, σύμφωνα με την ισραηλινή υπηρεσία άμεσης βοήθειας
Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 60 ετών έχασε τη ζωή του έπειτα από πυραυλική επίθεση, σύμφωνα με την ισραηλινή υπηρεσία άμεσης βοήθειας Magen David Adom (MDA). Το θύμα υπέκυψε στα τραύματά του, τα οποία προκλήθηκαν από θραύσματα.
Η MDA ανακοίνωσε ότι τα πληρώματά της παρείχαν ιατρική φροντίδα σε συνολικά 164 άτομα μέσα στο τελευταίο 24ωρο. Από αυτούς, οι 150 έφεραν σωματικά τραύματα, ενώ 14 παρουσίασαν συμπτώματα έντονου άγχους.
Αναλυτικότερα, 12 τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση με τραύματα από θραύσματα και εκρήξεις, 20 βρίσκονται σε μέτρια κατάσταση και 88 φέρουν ελαφρά τραύματα.
Σύμφωνα με τα συνολικά στοιχεία από την έναρξη του πολέμου, η υπηρεσία έχει προσφέρει βοήθεια σε 1.576 άτομα. Ο αριθμός των νεκρών από πυραυλικές επιθέσεις ανέρχεται σε 16, εκ των οποίων οι 15 έχασαν τη ζωή τους επιτόπου, ενώ ένα άτομο υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του στο νοσοκομείο.
Ο Ρούτε δεν επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό του Ισραήλ ότι το Ιράν διαθέτει διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους
Ο Γενικός Γραμματέας του NATO, Μάρκο Ρούτε, δήλωσε ότι η Συμμαχία «δεν μπορεί να επιβεβαιώσει» τον ισχυρισμό του Ισραήλ πως οι πύραυλοι που στόχευαν τη βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία ήταν ιρανικοί διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι.
Μιλώντας στο CBS News, ο Ρούτε εξέφρασε ωστόσο τη στήριξή του στην πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έναντι του Ιράν, χαρακτηρίζοντάς την αναγκαία και καλώντας την κοινή γνώμη να τη στηρίξει. «Έχω δει τις δημοσκοπήσεις, αλλά πραγματικά ελπίζω ότι ο αμερικανικός λαός θα σταθεί στο πλευρό του, γιατί το κάνει αυτό για να καταστήσει ολόκληρο τον κόσμο ασφαλή», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ έστειλε μήνυμα ευθυγράμμισης της Συμμαχίας με την Ουάσινγκτον, σημειώνοντας ότι τα κράτη-μέλη αναμένεται να στηρίξουν τον Τραμπ, παρά τις καθυστερήσεις στον συντονισμό.
«Κατανοώ την απογοήτευση του προέδρου που απαιτείται χρόνος, αλλά ζητώ επίσης κατανόηση, καθώς οι χώρες έπρεπε να προετοιμαστούν χωρίς να το γνωρίζουν εκ των προτέρων», δήλωσε ο Ρούτε.
Έποικοι έβαλαν φωτιά σε οχήματα και κτίρια στη Δυτική Όχθη – Δύο τραυματίες
Σύμφωνα με παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης εποικοι έβαλαν φωτιά σε αρκετά οχήματα και κτίρια στο χωριό Ντέιρ Σαράφ, στη Δυτική Οχθη.
Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε ότι δύο άτομα τραυματίστηκαν από την επίθεση, χωρίς να είναι σαφές ακριβώς από τι προκλήθηκαν οι τραυματισμοί.
Η επίθεση έρχεται έπειτα από σειρά επιθέσεων εποίκων, που περιλάμβαναν εμπρησμούς και ξυλοδαρμούς, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας.
Η Σαουδική Αραβία δήλωσε ότι κατέρριψε αρκετά drones στα ανατολικά της χώρας
Το Ιράν συνεχίζει να εκτοξεύει drones κατά της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας.
Το υπουργείο δημοσίευσε μια σειρά από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια της ημέρας, αναφέροντας ότι drones καταρρίφθηκαν και αναχαιτίστηκαν πάνω από την ανατολική περιοχή της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των drones που έχουν αναφερθεί από τις 05:45 τοπική ώρα (02:45 GMT) είναι εννέα.
Τηλεφωνική επικοινωνία Μερτς με τον Τραμπ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με βασικό θέμα τις εξελίξεις στον πόλεμο στο Ιράν.
Όπως ανέφερε ο ίδιος μέσω ανάρτησής του, στη συζήτηση περιλήφθηκαν επίσης οι εξελίξεις στο Ισραήλ και στην Ουκρανία, ενώ οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας και να συνεχίσουν την ανταλλαγή απόψεων το προσεχές διάστημα.
Ich habe heute Nachmittag mit US-Präsident Donald Trump die Situation in Iran, Israel und in der Ukraine besprochen. Wir haben verabredet, weiter in engem Kontakt zu bleiben. Unser Austausch wird bald fortgesetzt.
— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) March 22, 2026
Νέες επιθέσεις στην Τεχεράνη
Νέες επιθέσεις σημειώνονται στην Τεχεράνη, την πρωτεύουσα του Ιράν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα αεροπορικής άμυνας στην ανατολική Τεχεράνη.