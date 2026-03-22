Η εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από το Ιράν σε απόσταση περίπου 4.000 χιλιομέτρων, η οποία ξεπέρασε το βεληνεκές των 2.000 χιλιομέτρων, πιθανότατα προήλθε από τη χρήση βαλλιστικού πυραύλου που χρησιμοποιεί μια διαδικασία εκτόξευσης δύο σταδίων, παρόμοια με δορυφόρο, δήλωσε ο πρώην αρχηγός της αεράμυνας των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Ταξίαρχος Ραν Κότσαβ, στην εφημερίδα The Jerusalem Post την Κυριακή.

Ο Κότσαβ δήλωσε ότι η εκτόξευση «διπλασίασε την αποδεδειγμένη ικανότητα εν μία νυκτί» αυτού που θα μπορούσε να κάνει το Ιράν όταν στόχευσε την κοινή βάση Ηνωμένου Βασιλείου-ΗΠΑ στο Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό.

Απηχώντας τη δήλωση του αρχηγού του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ, το Σάββατο το βράδυ ότι η πρόσθετη απόσταση πιθανότατα προήλθε από ένα όχημα εκτόξευσης που χρησιμοποιούσε πολλαπλά στάδια, ο Κότσαβ σημείωσε ότι το Ιράν εργάζεται εδώ και χρόνια πάνω σε τέτοιες τεχνολογίες εκτόξευσης δύο σταδίων για να προσπαθήσει να στείλει δορυφόρους στο διάστημα.

Επί χρόνια, τόσο το Ισραήλ όσο και οι ΗΠΑ προειδοποιούσαν ότι οι ιρανικές δοκιμές δορυφόρων θα μπορούσαν να αποδειχθούν ότι έχουν στοιχεία διπλής χρήσης, οδηγώντας σε διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους, τόσο συμβατικούς όσο και πυρηνικούς.

Ενώ η Ισλαμική Δημοκρατία αρνούνταν πάντα αυτή την πιθανότητα, είναι πιθανό η εκτόξευση του Σαββάτου να αποκάλυψε ένα παράνομο πρόγραμμα που λειτουργούσε εδώ και χρόνια ακριβώς για αυτούς τους σκοπούς.

Συζητώντας διαφορετικά σενάρια, ο Κότσαβ, ο οποίος αργότερα έγινε και ο επικεφαλής εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, δήλωσε ότι ήταν πιθανό το είδος του πυραύλου που χρησιμοποιήθηκε να είναι ένας τροποποιημένος βαλλιστικός πύραυλος R 27 της εποχής της ΕΣΣΔ.

Ο R 27 εκτοξεύτηκε κυρίως από την ΕΣΣΔ από υποβρύχια και ενδεχομένως είχε πυρηνικές δυνατότητες, αλλά το Ιράν θα μπορούσε να τον είχε τροποποιήσει για να εκτοξεύεται από μια χερσαία πλατφόρμα.

Ο Κότσαβ δήλωσε ότι η Βόρεια Κορέα έχει χρησιμοποιήσει έναν πύραυλο που προέρχεται από παρόμοιο τεχνολογικό υπόβαθρο, ο οποίος έχει αποδείξει την ικανότητά του να φτάσει περίπου τα 3.000 χιλιόμετρα.

Εάν ο πύραυλος προερχόταν από το υπόβαθρο της οικογένειας R 27, ο Κότσαβ είπε ότι συνήθως θα φέρει κεφαλή 1,5-2 τόνων εκρηκτικών.

Σύμφωνα με τον Κότσαβ, ένας τρόπος με τον οποίο ο πύραυλος θα μπορούσε να έχει επεκταθεί το βεληνεκές του από 3.000 σε 4.000 χιλιόμετρα θα μπορούσε να είναι εάν ένα μυστικό πρόγραμμα εργαζόταν για την εκτόξευση του πυραύλου με μια πολύ ελαφρύτερη κεφαλή.

Με άλλα λόγια, αν η κεφαλή είναι ελαφρύτερη, τότε και ο πύραυλος είναι ελαφρύτερος και θα μπορούσε να ταξιδέψει μακρύτερα σε μικρότερο χρόνο χρησιμοποιώντας την ίδια ποσότητα ενέργειας και μια παρόμοια διαδικασία εκτόξευσης.

Μια άλλη πιθανότητα που έχει συζητηθεί είναι μια τροποποιημένη κλάση Khorramshahr-4.

Κάθε ευρωπαϊκή χώρα βρίσκεται πλέον εντός της εμβέλειας του Ιράν

Η Τεχεράνη ισχυρίζεται εδώ και καιρό ότι έχει μέγιστο βεληνεκές περίπου 2.000 χιλιομέτρων.

«Από μηχανικής άποψης, οι βαλλιστικοί πύραυλοι εξέρχονται από την ατμόσφαιρα σε εξωατμοσφαιρική πτήση πριν εισέλθουν ξανά», εξήγησε περαιτέρω ο Κότσαβ.

Επιπλέον, είπε ότι «η φυσική της τροχιάς σημαίνει ότι [οι πύραυλοι] μπορούν να χτυπήσουν από οποιοδήποτε αζιμούθιο – βορρά, ανατολικά, δυτικά ή νότια – καθιστώντας άσχετη την κατευθυντική προέλευση. Κατά συνέπεια, το Λονδίνο, το Παρίσι, το Βερολίνο και κάθε άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα βρίσκονται πλέον εντός αξιόπιστης ιρανικής εμβέλειας».

Είναι σημαντικό ότι ο Ζαμίρ είχε κατονομάσει το Παρίσι και το Βερολίνο, αλλά ο Κότσαβ πρόσθεσε ότι το Λονδίνο βρίσκεται επίσης εντός εμβέλειας.

«Αυτή η κλιμάκωση αλλάζει ριζικά τον υπολογισμό της απειλής: η Μέση Ανατολή δεν είναι πλέον ένα γεωγραφικά περιορισμένο θέατρο. Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει την ιρανική βαλλιστική ικανότητα ως άμεσο ηπειρωτικό κίνδυνο», είπε ο Κότσαβ.

Επιπλέον, είπε ότι όσον αφορά την άμυνα του Ηνωμένου Βασιλείου, η χώρα «διαθέτει εξελιγμένα ναυτικά μέσα ικανά να αναπτύξουν αναχαιτιστικά SM-3 και συμμετέχει στην ολοκληρωμένη αεροπορική και πυραυλική άμυνα του ΝΑΤΟ».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει ένα ειδικό, επίγειο εξωατμοσφαιρικό στρώμα συγκρίσιμο με τις λειτουργικές συστοιχίες Arrow-3 της Γερμανίας (που αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά στα τέλη του 2025, με σημαντική επέκταση βάσει σύμβασης).»

Η ευρύτερη κάλυψη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ παραμένει άνιση και ανεπαρκής έναντι των επιθέσεων κορεσμού ή μεγάλου βεληνεκούς, προειδοποίησε ο Κότσαβ, τονίζοντας ότι «η εποχή του στρατηγικού εφησυχασμού έχει τελειώσει».

Για να φτάσει στις ΗΠΑ, το Ιράν θα πρέπει να επεκτείνει το βεληνεκές των πυραύλων του στα 10.000 χιλιόμετρα.

Αλλά αν το Ιράν έχει κατακτήσει μια εκτόξευση δύο σταδίων στο διάστημα, αυτή η δεξιότητα θεωρείται συχνά πιο δύσκολη από την επέκταση του βεληνεκούς ενός ICBM ακόμη περισσότερο, αφού έχουν μαθευτεί οι δεξιότητες εκτόξευσης δύο σταδίων.

Ένα αναπάντητο ερώτημα είναι πώς το Ισραήλ δεν εντόπισε αυτόν τον ιδιαίτερα απειλητικό πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς για τρεις εβδομάδες.

Στις 16 Μαρτίου, σε μια εξαιρετικά σπάνια δημόσια δήλωση, ένας αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων από τη Μονάδα 9900 δήλωσε ότι το Ισραήλ κατέστρεψε μια ιρανική βάση που επικεντρωνόταν στην κατασκευή τεχνολογιών για την κατάρριψη δορυφόρων που ανήκουν στο Ισραήλ και σε άλλους αντιπάλους.

Σύμφωνα με τον αξιωματικό της μυστικής υπηρεσίας δορυφορικών πληροφοριών των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, ο στόχος της επίθεσης ήταν η διατήρηση της υπεροχής του Ισραήλ στο διάστημα, ειδικά όσον αφορά την επιτήρηση μέσω δορυφόρων.

Η τοποθεσία χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του ιρανικού Chamran 1 (ενός δορυφόρου επίδειξης τεχνολογίας χαμηλής τροχιάς), που κατασκευάστηκε από τις βιομηχανίες ηλεκτρονικών του ιρανικού Υπουργείου Άμυνας και εκτοξεύτηκε στο διάστημα με πύραυλο που κατασκευάστηκε από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) τον Σεπτέμβριο του 2024, ανέφεραν τότε τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Η έκθεση περιέγραφε το συμβάν ως τη δεύτερη συγκρίσιμη εκτόξευση για την τοποθέτηση δορυφόρου σε τροχιά με τον πύραυλο.

Εκείνη την εποχή, η Τεχεράνη αναγνώρισε τον πύραυλο που έφερε δορυφόρο ως τον Qaem-100, τον οποίο το IRGC χρησιμοποίησε ξανά τον Ιανουάριο για μια ακόμη επιτυχημένη εκτόξευση.

Ο πύραυλος στερεού καυσίμου τριών σταδίων φέρεται να έθεσε τον δορυφόρο Chamran-1, βάρους 60 κιλών (132 λίβρες), σε τροχιά 550 χιλιομέτρων (340 μιλίων).

Η αξιολόγηση παγκόσμιας απειλής του 2024 από την αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών προειδοποίησε ότι η ανάπτυξη οχημάτων εκτόξευσης δορυφόρων από το Ιράν «θα συντομεύσει το χρονοδιάγραμμα» για την ανάπτυξη ενός διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM).

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις επιτέθηκαν στις 8 Μαρτίου στο Αρχηγείο Αεροδιαστημικής Δύναμης του IRGC για εκτόξευση δορυφόρων, τεχνολογίας με πιθανή διπλή χρήση για ενσωμάτωση σε μελλοντικές προσπάθειες ανάπτυξης πυρηνικών όπλων, τα οποία θα μπορούσαν να εκτοξευθούν σε μεγάλη εμβέλεια στο διάστημα και να χτυπήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το αρχηγείο είχε χρησιμοποιηθεί από το IRGC για την προώθηση των αεροδιαστημικών προσπαθειών του, συμπεριλαμβανομένης της εκτόξευσης του δορυφόρου Khayyam το 2022, η οποία εκτοξεύτηκε με επιτυχία από το Ιράν χρησιμοποιώντας έναν ρωσικό πύραυλο Soyuz από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν.

Δεδομένης όλης της ενέργειας που έχει επενδύσει ο IDF σε πλήγματα σε αεροδιαστημικές εγκαταστάσεις, δεν είναι σαφές γιατί έχασε αυτόν τον συγκεκριμένο πύραυλο, εκτός από το ότι πιθανώς το Ιράν κατάφερε να αποκρύψει την ύπαρξη του πυραύλου από το Ισραήλ.