«Μου άρεσε, μόλις βγω έξω, θα το ξανακάνω», δήλωσε ο 22χρονος Λαμίν Σαϊντίλι στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν το Σάββατο 4 Ιουλίου, αφότου μαχαίρωσε έναν άγνωστο άνδρα έξω μπαρ στο Μιλάνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, «έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του με μαύρη κουκούλα και χωρίς να αρθρώσει ούτε μια λέξη», επιτέθηκε στο θύμα «από πίσω, με ένα μαχαίρι 21 εκατοστών, καταφέρνοντάς του 20 πλήγματα» στο κεφάλι, τον λαιμό, το στήθος και την κοιλιακή χώρα.

Δείτε βίντεο από την επίθεση – Προσοχή, σκληρές εικόνες:

Ο Εισαγγελέας, Έλιο Ραμοντιόνι κατέθεσε αίτημα στον Ανακριτή για την επικύρωση της σύλληψης με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο διαφυγής του υπόπτου και τον κίνδυνο υποτροπής.

Ο δράστης, γεννημένος στο Κονελιάνο Βένετο, στην ιταλική επαρχία του Τρεβίζο, με καταγωγή από τη Γκαμπόν, πέρασε το κατώφλι του Ανακριτή σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου και προφυλακίστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Εκτός κινδύνου ο 55χρονος

Ο 55χρονος Τζεράρντο Π., ο οποίος δέχθηκε την επίθεση από τον 22χρονο, δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο για τη ζωή του και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Niguarda. Ο άνδρας υποβλήθηκε σε αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις προχθές το βράδυ και το πρωί της Κυριακής 5 Ιουλίου, και πλέον βρίσκεται στη μετεγχειρητική μονάδα εντατικής θεραπείας, με την κατάστασή του να παρουσιάζει βελτίωση.

Τα τραύματα από το μαχαίρι, ιδιαίτερα στην κοιλιά και το στήθος, δεν ήταν πολύ βαθιά. Η κατάστασή του παραμένει σοβαρή, αλλά δεν αναμένεται να του αφήσει μόνιμα προβλήματα, ενώ η νοσηλεία του δεν προβλέπεται να είναι μακράς διάρκειας.

«Είχε σχεδιάσει να σκοτώσει έναν εύκολο στόχο»

Η Εισαγγελία του Μιλάνου απήγγειλε στον Σαϊντίλι την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, με τις επιβαρυντικές περιστάσεις της προμελέτης και των ταπεινών κινήτρων. Αυτό προκύπτει ξεκάθαρα από το αίτημα για την παράταση της κράτησής του.

Βάσει της μέχρι τώρα αναπαράστασης των γεγονότων, εκτιμάται ότι ο άνδρας είχε σχεδιάσει να βγει στον δρόμο για να «προκαλέσει τον θάνατο» του πρώτου τυχόντος που θα αποτελούσε εύκολο στόχο.

Άλλωστε, ήταν καλυμένα τα χαρακτηριστικά του και έφερε μαζί του ένα μαχαίρι «με αμφίπλευρη λεπίδα συνολικού μήκους 21 εκατοστών». Όσο για τα ταπεινά κίνητρα, αυτά σχετίζονται αποκλειστικά με όσα δήλωσε ο ίδιος: «Μου άρεσε. Μόλις βγω, θα το ξανακάνω».

Σαλβίνι: «Αν είναι να το ξανακάνει, ας μην βγει ποτέ από τη φυλακή»

«Σοκαριστικά λόγια. Του άρεσε και θα το ξαναέκανε; Ε, τότε, ας μην βγει ποτέ από τη φυλακή!» Αυτό ήταν το σχόλιο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, αντιδρώντας σε όσα δήλωσε ο 22χρονος δράστης στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν μετά την επίθεση στο Μιλάνο.

Δείτε την ανάρτηση του Σαλβίνι:

Parole allucinanti. Si è divertito e lo rifarebbe? Che non esca più dal carcere allora! pic.twitter.com/ijDpquWQRx — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 5, 2026

Πηγή: Il Sole