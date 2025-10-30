Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Σκηνές βίας που προκαλούν αποτροπιασμό, εκτυλίχθηκαν στα Άδανα της Τουρκίας, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε σε 7χρονο αγόρι και το πέταξε στο έδαφος, από ενάμισι μέτρο ύψος, περίπου. Το περιστατικό, που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Milliyet, όλα συνέβησαν στην περιοχή Σεϊχάν. Ο άνδρας αγνώστων στοιχείων μέχρι στιγμής, για αδιευκρίνιστα αίτια άρχισε να κυνηγά το παιδί με το οποίο είχε προηγουμένως διαπληκτιστεί.

💥 Adana’da kimliği belirsiz kişi, kovaladığı çocuğu evin merdivenlerinde yakalayıp, ayak bileğinden tutarak yere fırlattı. 🎥 Tepki çeken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. pic.twitter.com/AnhJJsnTvO — milliyet.com.tr (@milliyet) October 30, 2025



Όπως φαίνεται στο βίντεο, το τρομαγμένο αγόρι τρέχει προς την είσοδο μιας πολυκατοικίας και χτυπά το κουδούνι για να ζητήσει βοήθεια.

Ο δράστης όμως το προλαβαίνει, το αρπάζει από τον αστράγαλο, το χτυπά στο κεφάλι και το πετάει κάτω. Το παιδί σωριάζεται στο έδαφος κλαίγοντας, ενώ ο άνδρας απομακρύνεται τρέχοντας από το σημείο, εντελώς αδιάφορος.

Yaşından başından utan!

Kovaladığı çocuğu ayak bileğinden tutup acımasızca yere fırlattı… #haber pic.twitter.com/E5MHbbqm74 — ÜLKE TV (@ulketv) October 30, 2025



Μετά από την καταγγελία της οικογένειας, οι αστυνομικές Αρχές ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το παιδί είναι καλά στην υγεία του.

Πληροφορίες από εφημερίδα Milliyet