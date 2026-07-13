Νέο γύρο επιθέσεων εξαπέλυσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις την Κυριακή, πλήττοντας καίριες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Ιράν. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), στο επίκεντρο των επιχειρήσεων βρέθηκαν ένα υποβρύχιο καθώς και μια βάση τεχνικής υποστήριξης πλοίων.

Για την υλοποίηση των πληγμάτων χρησιμοποιήθηκαν drones αυτοκτονίας (drones-καμικάζι μονής κατεύθυνσης).

Δείτε βίντεο από τα αμερικανικά χτυπήματα:

Yesterday, using multiple one-way attack surface drones, CENTCOM forces successfully struck a submarine and ship maintenance facility in Iran. Three Corsair unmanned surface vessels hit the port at Bandar Abbas Naval Base, marking the first time American forces have employed sea… pic.twitter.com/bOM2kmgRxz — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 13, 2026

Πλήγμα στις επιθετικές ικανότητες της Τεχεράνης

Μέσα από ανάρτησή της στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), η CENTCOM ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη νυχτερινή επιχείρηση είχε ως κύριο στόχο την αποδυνάμωση του Ιράν, ώστε να περιοριστούν οι επιθέσεις του εναντίον εμπορικών σκαφών που πλέουν στην περιοχή.

Η απάντηση στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

Η στρατιωτική αυτή παρέμβαση των ΗΠΑ αποτελεί άμεση απάντηση στις προσπάθειες του Ιράν να επιβάλει καθολικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ. Κατά τη διάρκεια των νυχτερινών επιχειρήσεων, οι αμερικανικές δυνάμεις σφυροκόπησαν δεκάδες στρατηγικούς στόχους.

Όπως διευκρίνισε η CENTCOM, τα πυρά στράφηκαν κυρίως εναντίον συστημάτων αεράμυνας, παράκτιων ραντάρ επιτήρησης, αποθηκών πυραύλων, υποδομών drones, καθώς και μικρών πολεμικών σκαφών.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ειδικότερα, κατάφεραν χτυπήματα εναντίον της αεροπορικής βάσης Πρίγκιπας Χασάν στην Ιορδανία, αμερικανικού κέντρου διοίκησης και ελέγχου αμερικανικών drones στο Μπαχρέιν, καθώς και των βάσεων Αλί ας Σαλέμ και Άχμαντ αλ Τζάμπερ στο Κουβέιτ.