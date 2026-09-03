Στιγμές μεγάλης αναστάτωσης έζησαν οι πολίτες στη Λεμεσό γύρω στις 10:40 το πρωί της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια καταδίωξης ενός λευκού βαν από δυνάμεις της Αστυνομίας και του ΟΠΕ.

Το όχημα, το οποίο δεν έφερε πινακίδες, αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα μέλους της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης στην οδό Αθηνών, αναπτύσσοντας ταχύτητα και οδηγώντας επικίνδυνα.

Μετά από καταδίωξη, ρίψη προειδοποιητικών πυροβολισμών στα ελαστικά και προσκρούσεις σε δύο σταθμευμένα οχήματα, οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το βαν στη Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα.

Ο οδηγός συνελήφθη, ενώ στο όχημα επέβαιναν δύο Τουρκοκύπριοι.

Επικίνδυνοι ελιγμοί, πυροβολισμοί και σύγκρουση στον Ύψωνα

Ο αστυνομικός ακολούθησε το ύποπτο όχημα, ενημερώνοντας ταυτόχρονα το Κέντρο Επιχειρήσεων για την παροχή ενισχύσεων. Αμέσως στο σημείο κατευθύνθηκαν περιπολικά της Αστυνομίας και μέλη του Ουλαμού Πρόληψης Εγκλημάτων (ΟΠΕ) Λεμεσού, ξεκινώντας μια εκτεταμένη καταδίωξη.

Ο οδηγός του βαν κινούνταν εξαιρετικά επικίνδυνα ανάμεσα σε ανυποψίαστους οδηγούς, προκαλώντας κίνδυνο.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης και προκειμένου να ακινητοποιηθεί το όχημα, μέλη της Αστυνομίας έριξαν προειδοποιητικούς πυροβολισμούς στόχευσης στα ελαστικά του βαν.

Στην προσπάθειά του να διαφύγει, ο οδηγός του βαν προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας τους υλικές ζημιές.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε τελικά στο ύψος της Βιομηχανικής Περιοχής Ύψωνα, όπου τα περιπολικά κατάφεραν να εγκλωβίσουν και να ακινητοποιήσουν το λευκό όχημα.

Σύλληψη Τουρκοκυπρίου – Γνωστός στις Αρχές ο ένας επιβαίνων

Με την ακινητοποίηση του οχήματος, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού, ενώ παράλληλα τέθηκε υπό έλεγχο και ανάκριση ο συνοδηγός του βαν.

Όπως διαπιστώθηκε από τις πρώτες εξετάσεις των Αρχών, πρόκειται για δύο Τουρκοκύπριους, με τον έναν εξ αυτών να είναι ήδη καλά γνωρίζων και σεσημασμένος από τις κυπριακές αρχές για παλαιότερες υποθέσεις.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις και τη λήψη καταθέσεων προκειμένου να διακριβωθούν τα πλήρη αίτια της άρνησης ελέγχου, καθώς και αν το όχημα εμπλέκεται σε άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Πηγή: Cyprustimes