Ένα εντυπωσιακό βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας καταγράφει μία από τις πιο σπάνιες εικόνες του πλανήτη με τα μέλη μιας πλήρως απομονωμένης αυτόχθονης φυλής στην καρδιά της ζούγκλας του Αμαζονίου.

Τα πλάνα προσφέρουν λήψεις που ξαφνιάζουν από τη ζωή ανθρώπων που συνεχίζουν να ζουν εντελώς ανεπηρέαστοι από τον σύγχρονο πολιτισμό.

Το προφίλ των «ανέπαφων» πληθυσμών

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ανθρωπολόγων και διεθνών οργανώσεων, υπολογίζεται ότι σε ολόκληρο τον πλανήτη υπάρχουν σχεδόν 200 απομονωμένες ομάδες:

Γεωγραφική κατανομή: Η συντριπτική πλειονότητα αυτών των κοινοτήτων εντοπίζεται στη λεκάνη του Αμαζονίου, κυρίως εντός των συνόρων της Βραζιλίας και του Περού .

Επαφή με τον έξω κόσμο: Διατηρούν ελάχιστη έως μηδαμινή επαφή με τις σύγχρονες κοινωνίες.

Τρόπος ζωής: Βασίζονται αποκλειστικά στους φυσικούς πόρους του τροπικού δάσους (κυνήγι, αλιεία, συλλογή τροφής) και διέπονται από τους δικούς τους παραδοσιακούς κανόνες οργάνωσης.

Οι επιστήμονες και οι οργανώσεις προστασίας τονίζουν ότι η διατήρηση της απομόνωσης αυτών των πληθυσμών είναι κρίσιμη, καθώς δεν διαθέτουν ανοσία σε κοινές ασθένειες του σύγχρονου κόσμου, ενώ οι περιοχές τους απειλούνται συχνά από την παράνομη υλοτομία, τη μεταλλευτική δραστηριότητα και την αποψίλωση των δασών.

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