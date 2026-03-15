Η ιρακινή «Κατάιμπ Χεζμπολάχ» εξαπόλυσε χθες επίθεση κατά της αμερικανικής βάσης «Victory» κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης.

Η οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν δημοσίευσε βίντεο με το drone FPV που πραγματοποίησε το σφοδρό χτύπημα στο Ιράκ.

Εκτιμάται πως αυτή είναι η πρώτη φορά που η οργάνωση χρησιμοποίησε με επιτυχία το drone επίθεσης FPV για να παρακάμψει τις αμερικανικές άμυνες.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Τι είναι το drone FPV

Το FPV drone (First Person View) είναι ένας τύπος drone που επιτρέπει στον χειριστή να βλέπει σε πραγματικό χρόνο μέσω ειδικών γυαλιών (goggles) ό,τι καταγράφει η κάμερα, δίνοντας την αίσθηση ότι «πετάει» μέσα στο drone.

Είναι ταχύτατο και μπορεί να προβάλλει αποτελεσματικότερα τους στόχους επίθεσης.