Οι Αρχές ακινητοποίησαν, συνέλαβαν και αναγνώρισαν τον ένοπλο ως τον 31χρονο Κόουλ Τόμας Άλεν από το Τόρανς της Καλιφόρνια, μετά από τους πυροβολισμούς στο Washington Hilton κατά την παρουσία του προεδρικού ζεύγους στην ετήσια εκδήλωση της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, Τζέφρι Κάρολ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο ύποπτος για τους πυροβολισμούς «επιτέθηκε» σε σημείο ελέγχου της Μυστικής Υπηρεσίας.

«Ήταν οπλισμένος με ένα κυνηγετικό όπλο, ένα πιστόλι χειρός και πολλά μαχαίρια», είπε ο Κάρολ. «Καθώς έτρεχε μέσα από αυτό το σημείο ελέγχου, μέλη των υπηρεσιών επιβολής του νόμου από την Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών αναχαίτισαν αυτό το άτομο. Ο Κάρολ πρόσθεσε ότι ο ύποπτος και οι αστυνομικοί «αντάλλαξαν πυροβολισμούς».

Ο διευθυντής της Μυστικής Υπηρεσίας, Σον Κάραν, δήλωσε ότι οι πράκτορές του «απέδωσαν αξιοθαύμαστα», επισημαίνοντας την ταχεία σύλληψη του υπόπτου ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι είναι εκπαιδευμένη να κάνει η υπηρεσία.

Δείτε το βίντεο με τον φερόμενο ως δράστη ακινητοποιημένο