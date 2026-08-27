Tραγωδία σημειώθηκε στις ιταλικές Άλπεις, όταν ένα ελαφρύ διθέσιο αεροσκάφος κατέπεσε και τυλίχθηκε στις φλόγες, παρασύροντας στο θάνατο τους δύο επιβαίνοντες. Το δυστύχημα έλαβε χώρα το πρωί της Τετάρτης (26/8), γύρω στις 11:00, στην ορεινή περιοχή Antrona Schieranco, κοντά στα ελβετικά σύνορα.

Το αεροσκάφος, τύπου autogiro (γυρόπτερο), κινούνταν πάνω από την τεχνητή λίμνη Campliccioli σε υψόμετρο σχεδόν 1.400 μέτρων. Υπό συνθήκες που ερευνώνται, προσέκρουσε στα εναέρια καλώδια τελεφερίκ που εξυπηρετούν τις τοπικές εγκαταστάσεις της εταιρείας Enel.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, μετά την επαφή με τα καλώδια ακούστηκε μια ισχυρή έκρηξη και το γυρόπτερο μετατράπηκε σε πύρινη σφαίρα, πριν κατακρημνιστεί στη βάση του φράγματος. Το τραγικό περιστατικό καταγράφηκε από παρευρισκόμενους σε βίντεο, το οποίο δείχνει τη στιγμιαία απώλεια ελέγχου και τη γρήγορη πτώση του αεροσκάφους.

Ποια ήταν τα θύματα

Νεκροί είναι ο 62χρονος Alessandro Angelo Muscinelli, μηχανικός με μεγάλη εμπειρία στους αιθέρες και ιδιοκτήτης του αεροσκάφους, καθώς και η 63χρονη Antonella Pagliarani. Ο 62χρονος ήταν μέλος της τοπικής αερολέσχης Croce Alata, από το ελικοδρόμιο της οποίας στο Megolo είχαν απογειωθεί λίγη ώρα νωρίτερα.

Η 63χρονη, με καταγωγή από το Μιλάνο, ήταν η σύντροφος του αδελφού του πιλότου. Η τραγωδία αποκτά ακόμη πιο δραματική διάσταση καθώς ο αδελφός του 62χρονου βρισκόταν στο σημείο, περιμένοντας την άφιξή τους, και έγινε αυτόπτης μάρτυρας του δυστυχήματος.

Σε εξέλιξη οι ανακριτικές έρευνες

Την προανάκριση για τα αίτια της συντριβής συντονίζει η Εισαγγελία της Verbania σε συνεργασία με την ορεινή ομάδα διάσωσης της Guardia di Finanza (SAGF). Οι αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τα συντρίμμια και τις άδειες πτήσης, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται το σενάριο της χαμηλής ορατότητας λόγω αιφνίδιας νεφοκάλυψης στη χαράδρα.

Δύσκολη επιχείρηση των διασωστών

Η πρόσβαση στο σημείο της πρόσκρουσης ήταν ιδιαίτερα δύσβατη. Η κινητοποίηση των Αρχών υπήρξε άμεση μετά τις κλήσεις που δέχτηκε το 112 από πεζοπόρους και τον φύλακα του φράγματος. Παρά την ταχεία επέμβαση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής και των ελικοπτέρων διάσωσης, για τους δύο επιβαίνοντες ήταν ήδη αργά.

Τι είναι το γυρόπτερο (autogiro)

Το autogiro αποτελεί έναν ιδιαίτερο τύπο ελαφρού αεροσκάφους. Παρότι εξωτερικά θυμίζει μικρό ελικόπτερο, ο άνω ρότοράς του περιστρέφεται αυτόνομα μέσω της ροής του αέρα (αυτοπεριστροφή) και όχι από τον κινητήρα, ο οποίος τροφοδοτεί μόνο τον οπίσθιο ή πρόσθιο έλικα ώθησης. Στην Ιταλία χρησιμοποιείται ευρέως για ιδιωτικές και ψυχαγωγικές πτήσεις.