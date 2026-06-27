Γάλλοι πολίτες δίνουν αγώνα επιβίωσης, λόγω του σφοδρού καύσωνα που επικρατεί στη δυτική και κεντρική Ευρώπη.

Βίντεο που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν πολίτες να «εισβάλλουν» σε κατάστημα με σκοπό να αγοράσουν κλιματιστικά.

Δείτε βίντεο με τους Γάλλους να αδειάζουν τα ράφια:

Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλοί ήταν αυτοί που περίμεναν για ώρες στην ουρά του καταστήματος στη γαλλική πόλη Σαμπρέ-λε-Του. Μόλις οι πόρτες άνοιξαν, όρμησαν στο εσωτερικό, έσπρωχναν ο ένας τον άλλον, προκειμένου να προλάβουν ό,τι έχει μείνει από ανεμιστήρες, μέχρι air condition.

Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά τα ράφια είχαν αδειάσει.

Το βιντεοληπτικό υλικό, ουσιαστικά καταγράφει την φρίκη και την απελπισία που επικρατεί στη χώρα, καθώς ένα τέτοιο φαινόμενο είναι πρωτόγνωρο για τους Γάλλους.

Δείτε σχετικά βίντεο:

Σημειώνεται πως στην Γαλλία, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 58 θάνατοι, λόγω καύσωνα. Οι περισσότεροι από αυτούς (περίπου 48) αφορούν πνιγμούς ανθρώπων που προσπάθησαν να δροσιστούν σε μη ελεγχόμενα ύδατα, καθώς και θανάτους μικρών παιδιών που εγκλωβίστηκαν σε αυτοκίνητα λόγω της ζέστης.

Δεν υπάρχουν υποδομές για έναν τόσο σφοδρό καύσωνα

Οι υποδομές της Γαλλίας δεν σχεδιάστηκαν ποτέ, για τέτοιες θερμοκρασίες, και ο τρέχων, ιστορικός καύσωνας του Ιουνίου 2026 αναδεικνύει σοβαρές ελλείψεις της χώρας.

Αν και η Γαλλία διαθέτει ένα εξαιρετικό πρωτόκολλο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων (το οποίο αναβαθμίστηκε ριζικά μετά τον φονικό καύσωνα του 2003), οι δομικές και κτηριακές της υποδομές «γονατίζουν» μπροστά στους 40°C και 43°C που καταγράφονται αυτές τις μέρες.